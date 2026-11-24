NBC — в Белом доме обсуждают возможность ликвидации представителей высшего руководства Ирана

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность возобновления ударов по Ирану с целью ликвидации высокопоставленных представителей иранского руководства, придерживающихся жесткой линии и выступающих против заключения соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Сторонники этого шага в американской администрации считают, что устранение противников соглашения может способствовать завершению войны. Их оппоненты предупреждают, что ликвидация иранских руководителей может привести к ужесточению позиции Тегерана и подорвать доверие к США на будущих переговорах.

Некоторые представители военного командования США опасаются, что в ответ Иран может попытаться ликвидировать американских политиков.

По данным NBC, возможность ликвидации представителей иранского руководства обсуждалась и ранее, однако в последние недели дискуссии на эту тему возобновились. Среди других рассматриваемых вариантов – возобновление масштабных боевых действий и нанесение ударов по иранской инфраструктуре.

В ответ на запрос NBC представитель американской администрации заявил, что США намерены продолжать морскую блокаду и экономическое давление на Иран. Он подчеркнул, что президент располагает различными вариантами действий, направленных на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.