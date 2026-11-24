ЦРУ и Национальная разведка США обнаружили взлом компьютерной системы

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Управление директора национальной разведки США обнаружили взлом компьютерной системы, предназначенной для сбора и анализа информации из открытых источников, пишет The New York Times.

По данным издания, злоумышленники получили доступ к некоторым несекретным данным. Кто стоит за кибератакой, пока не установлено.

Информацию о взломе независимо подтвердил источник агентства Associated Press, знакомый с обстоятельствами происшествия.