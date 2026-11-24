ЦРУ и Национальная разведка США обнаружили взлом компьютерной системы
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Управление директора национальной разведки США обнаружили взлом компьютерной системы, предназначенной для сбора и анализа информации из открытых источников, пишет The New York Times.
По данным издания, злоумышленники получили доступ к некоторым несекретным данным. Кто стоит за кибератакой, пока не установлено.
Информацию о взломе независимо подтвердил источник агентства Associated Press, знакомый с обстоятельствами происшествия.