Раскол в американском ПЕН-центре из-за разногласий по поводу войны в секторе Газы

Более 100 писателей и представителей литературного сообщества США объявили о создании новой организации PEN Writes US на фоне разногласий с руководством американского ПЕН-центра (PEN America) по поводу войны в секторе Газы и культурного бойкота Израиля, пишет британская газета The Guardian.

Инициаторы создания новой организации считают, что PEN America недостаточно активно выступает с критикой Израиля и уделяет недостаточно внимания защите прав палестинских писателей.

Одним из главных предметов разногласий стало отношение к движению BDS, выступающему за бойкот Израиля. PEN America последовательно выступает против академического и культурного бойкота, считая его препятствием для свободного международного обмена произведениями литературы и искусства. Создатели новой организации поддерживают право на проведение таких бойкотов.

Как отмечает агентство Associated Press, в ответ на критику PEN America напомнил, что выделил 500 тысяч долларов на экстренную помощь палестинцам в секторе Газы, оказывал юридическую поддержку пропалестинскому активисту, которому угрожала депортация из США, и опубликовал доклад о разрушении культурного наследия Газы.

PEN Writes US намерена добиться официального признания в качестве самостоятельного отделения международного ПЕН-клуба на конгрессе организации, который состоится в Черногории в сентябре 2027 года.