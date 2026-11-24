В парламенте Берлина депутата исключили из партийной фракции за антиизраильскую позицию
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Фракция партии «Левые» (Die Linke) в парламенте Берлина во вторник, 24 ноября, проголосовала за исключение из своих рядов депутата Ванессы Эмде. Это решение поддержали 33 депутата, против были шестеро, четверо воздержались, пишет Tagesschau.
Эмде обвиняют в том, что она поставила под сомнение право Израиля на существование и поддерживала связи с пропалестинскими активистами, оправдывавшими нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.
В совместном заявлении берлинского отделения партии и парламентской фракции говорится, что Эмде отказалась от соблюдения ранее достигнутых договоренностей, в том числе подписанной ею декларации о борьбе с антисемитизмом и признании права Израиля на существование.
Как пишет агентство Reuters, исключение Эмде из фракции было одним из условий, выдвинутых социал-демократами на переговорах о формировании правящей коалиции в Берлине с участием партий «Левые» и «Зеленые».
Ванесса Эмде отвергает обвинения в антисемитизме, считая свое исключение результатом кампании травли в СМИ и политического давления.
Эмде сохранила депутатский мандат и членство в партии «Левые». Она продолжит работу в парламенте Берлина в качестве внефракционного депутата.