В парламенте Берлина депутата исключили из партийной фракции за антиизраильскую позицию

Фракция партии «Левые» (Die Linke) в парламенте Берлина во вторник, 24 ноября, проголосовала за исключение из своих рядов депутата Ванессы Эмде. Это решение поддержали 33 депутата, против были шестеро, четверо воздержались, пишет Tagesschau.

Эмде обвиняют в том, что она поставила под сомнение право Израиля на существование и поддерживала связи с пропалестинскими активистами, оправдывавшими нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

В совместном заявлении берлинского отделения партии и парламентской фракции говорится, что Эмде отказалась от соблюдения ранее достигнутых договоренностей, в том числе подписанной ею декларации о борьбе с антисемитизмом и признании права Израиля на существование.

Как пишет агентство Reuters, исключение Эмде из фракции было одним из условий, выдвинутых социал-демократами на переговорах о формировании правящей коалиции в Берлине с участием партий «Левые» и «Зеленые».

Ванесса Эмде отвергает обвинения в антисемитизме, считая свое исключение результатом кампании травли в СМИ и политического давления.

Эмде сохранила депутатский мандат и членство в партии «Левые». Она продолжит работу в парламенте Берлина в качестве внефракционного депутата.