Многослойное покрытие в шестьдесят семь раз замедлило разрушение сплава для костных имплантатов

Химики Института химии ДВО РАН, НИЦ «Курчатовский институт» и Северо-Восточного университета (Китай) разработали гибридное покрытие для магниевых сплавов, которое замедляет коррозию — химическое разрушение металла — в шестьдесят семь раз. В основе покрытия лежат слоистые двойные гидроксиды, заполненные олеатом натрия — веществом, препятствующим коррозии. Разработка позволит увеличить ресурс изделий для автомобилестроения, аэрокосмической отрасли и имплантационной хирургии. Результаты, поддержанные грантом РНФ, опубликованы в журнале Smart Materials in Manufacturing.

Сплавы магния широко используются в промышленности и медицине благодаря лёгкости, прочности и совместимости с живыми тканями — из них изготавливают костные имплантаты, которые замещают повреждённый участок и поддерживают кость в процессе заживления. Однако в организме магниевые сплавы быстро подвергаются коррозии, при которой выделяется водород, замедляющий восстановление кости. Ранее учёные выяснили, что защитить металл можно пористым керамическим покрытием с ингибитором коррозии, но в существующих покрытиях ингибиторы слишком быстро выходят в окружающие ткани. Авторы сначала сформировали на сплаве керамикоподобное покрытие методом плазменного электролитического оксидирования, а затем вырастили на его поверхности структуры из слоистых двойных гидроксидов, выполняющих роль микроскопических «контейнеров» для олеата натрия.

Более эффективным оказался способ, при котором олеат вносили в раствор непосредственно во время роста слоистых структур: это позволило «запечатать» поры, надёжно удержать ингибитор и обеспечить его плотное и равномерное распределение в поверхностном слое. Лабораторные испытания показали, что покрытие делает сплав примерно в 67 раз более устойчивым к коррозии, а защита работает даже при повреждении поверхности: молекулы олеата натрия высвобождаются из защитного слоя, реагируют с ионами магния и образуют малорастворимый олеат магния, который запечатывает повреждение, — материал проявляет эффект самозалечивания. Как отметил руководитель проекта Андрей Гнеденков, сформированные покрытия обладают высокими защитными характеристиками и могут найти применение в медицине и промышленности.

На обложке: изображения пленки из слоистых двойных гидроксидов, пропитанных олеатом натрия, на поверхности сплава с керамикоподобным покрытием. Источник: Андрей Гнеденков / Институт химии ДВО РАН