Случайный эксперимент помог химикам решить задачу, над которой бились более 60 лет

Более 60 лет химики пытались получить молекулы, которые считались настолько нестабильными, что должны были разрушаться практически сразу после образования. Многие исследователи уже отказались от этой идеи. Однако теперь международной группе ученых удалось не просто создать такие молекулы, но и получить их в виде обычных твердых кристаллов, сохраняющихся при комнатной температуре.

Речь идет об оксоборанах — соединениях, в которых атомы бора и кислорода связаны тройной химической связью. Долгое время считалось, что подобные молекулы слишком нестабильны и химически активны, чтобы существовать достаточно долго для полноценного изучения без особых условий.

Прорыв совершили исследователи из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана в Германии и Тезпурского университета в Индии. Причем произошло это неожиданно: ученые экспериментировали с диборакумуленом — чрезвычайно реакционноспособным соединением бора — и проверяли, как он взаимодействует с различными обычными химическими реагентами.

В ходе этих реакций образовались вещества, которых исследователи вовсе не ожидали увидеть. Вместо быстро разрушающихся молекул они получили оранжевые и желтые кристаллы. Дальнейший анализ показал, что это и есть давно разыскиваемые оксобораны.

«Почти все специалисты в этой области уже махнули рукой на оксобораны, поскольку считали их слишком нестабильными, чтобы выделить в чистом виде», — рассказал химик Хольгер Брауншвейг из Вюрцбургского университета.

По его словам, исследователи были поражены тем, что молекулы самопроизвольно образовались в ходе реакций и сохранились достаточно долго, чтобы их можно было изучить.

Всего ученые синтезировали три соединения. Чтобы убедиться в их структуре, они исследовали кристаллы с помощью рентгеновских лучей и спектроскопических методов. Компьютерное моделирование помогло разобраться в расположении электронов и особенностях химических связей.

Результаты подтвердили наличие тройных связей между бором и кислородом. Более того, эти связи оказались исключительно прочными. Но почему тогда сами молекулы не разрушались, как предполагалось раньше?

Ответ оказался связан с дополнительной группой атомов, присоединенной к молекулам. Она называется бориленильной группой и содержит еще один атом бора.

Эта группа обладает избытком электронной плотности и способна перераспределять ее внутри молекулы. Благодаря этому уменьшается дисбаланс электрических зарядов, который обычно делает оксобораны крайне нестабильными. В результате молекулы получают дополнительную устойчивость.

Ранее ученые уже пытались стабилизировать тройную связь между бором и кислородом, используя платину. Однако в новом исследовании дополнительные металлы не понадобились. Устойчивость обеспечивалась особенностями строения самих молекул.

Именно это делает открытие особенно интересным. Исследователи не просто получили три необычных соединения, но и обнаружили способ стабилизации, который потенциально может пригодиться в других областях химии.

Ученые предполагают, что бориленильные группы можно использовать для получения других нестабильных молекул, которые до сих пор не удавалось выделить и исследовать. Особенно перспективным этот подход может оказаться для соединений, в которых атомы образуют меньше связей, чем обычно.

Впрочем, до практического применения открытия пока далеко. Исследователи еще не установили, можно ли использовать новые соединения для разработки лекарств, материалов или других полезных веществ. Для начала предстоит выяснить, какие химические реакции способны происходить с участием стабильных оксоборанов и удастся ли получить другие соединения этого класса.

Тем не менее результат уже открывает целое направление исследований, которое десятилетиями оставалось практически недоступным. Теперь химики смогут изучать свойства оксоборанов не только в теории, но и в реальных экспериментах.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemistry.