Буданов — переговоры с участием Украины, России, США и Европы могут состояться до Рождества

Рабочая встреча в четырехстороннем формате с участием Украины, России, США и европейских партнеров может состояться до Рождества, сообщил 25 ноября глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос, возможна ли многосторонняя встреча с участием России, Украины, европейцев и американцев до этого срока, высокопоставленный чиновник сказал: «Ну, я надеюсь на это». Он назвал реальным участие в переговорах европейских представителей.

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры о прекращении российской агрессии в четырехстороннем формате – с участием воюющих сторон, а также США и Европы.

«Мы готовы к этому буквально завтра. Мы услышали от наших партнеров, что они хотят попытаться провести ее до Рождества. Мы надеемся, что это произойдет раньше», – заявил он. Он выразил уверенность, что европейские представители должны находиться за столом переговоров.

При этом Зеленский подчеркнул, что США, европейские страны и Украина должны тщательно подготовиться к такой встрече, еще до переговоров согласовав общую повестку дня. Глава государства напомнил, что США согласились на привлечение Европы к процессу.