Назван метод контрацепции, которым пользуется гораздо больше людей, чем предполагалось ранее

Методы контрацепции, основанные на отслеживании фертильных и нефертильных периодов цикла, распространены в США гораздо шире, чем принято думать. К такому выводу пришли ученые во главе с Ребеккой Симмонс, научным сотрудником кафедры акушерства и гинекологии Университета здравоохранения штата Юта.

Масштаб явления

В 2022–2023 годах около 7–8% женщин в возрасте от 18 до 44 лет, использующих контрацептивы по всей стране, применяли методы естественного планирования семьи. Это больше доли тех, кто полагается на противозачаточные имплантаты или вазэктомию. Особенно заметен рост в горных районах Запада США: в штатах Юта, Невада и Айдахо использование таких методов почти удвоилось — с 7,5% в 2022 году до 14,5% в 2026-м.

Пока неясно, наблюдается ли подобная тенденция по всей стране или она ограничена горным Западом. Исследование опиралось на опросы, отражающие динамику использования методов планирования семьи в этом регионе, а также на общенациональные данные за 2022 год. Общенациональные тренды, как ожидается, станут доступны в 2027 году.

Почему цифры выросли

Мотивы исследование не изучало, но Симмонс предполагает несколько факторов: рост обеспокоенности общества гормональными контрацептивами, распространение нерегулируемых приложений для отслеживания цикла (которые неэффективны для предотвращения беременности) и усложнившийся доступ к другим формам контрацепции. При этом связи между использованием таких методов и какой-либо конкретной религией выявлено не было — это опровергает стереотипы.

Почему прежние оценки занижали картину

Цифра в 7,5% значительно выше предыдущих оценок, и у этого есть объяснение. Большинство опросов фиксировали только самый эффективный метод, о котором сообщала женщина, а методы естественного планирования традиционно объединяли в группу наименее эффективных. В итоге, если человек сочетал, например, презервативы в фертильный период с отслеживанием цикла, в статистику попадали только презервативы. Новое исследование учитывает методы независимо друг от друга, что дает более полную картину.

Кроме того, сами исследователи считают ярлык «наименее эффективных» чрезмерным упрощением. К этой категории относят любую стратегию предотвращения (или стимулирования) беременности через выбор времени половой активности относительно овуляции, и эффективность разных подходов сильно различается. По словам Симмонс, это не один метод, а целый класс: некоторые приемы, например ритмический метод, действительно слабы, а другие сопоставимы с кратковременными методами вроде таблеток или пластырей.

Что делать дальше

Авторы подчеркивают: нужны дополнительные исследования, чтобы понять, какие именно методы выбирают люди и почему. Ключевой вопрос — делают ли они это по предпочтению или потому, что других вариантов не осталось: например, нет доступа к врачу или денег на нужный метод.

Между тем широкое использование методов, основанных на информировании о фертильности, указывает на необходимость того, чтобы медработники разбирались в них и умели помогать пациенткам, которые их применяют или хотят применять. Как отмечает Челси Полис, ведущий научный сотрудник Института Гуттмахера и первый автор исследования, многие врачи не проходят надлежащую подготовку по этим методам, хотя данные показывают, что они используются чаще ряда других способов контрацепции, которым врачей обычно обучают.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале The Lancet Regional Health – Americas

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