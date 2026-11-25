Полноценная походная печка Cube от Kovea умещается на ладони

Корейский производитель снаряжения Kovea выпустил весьма практичную походную печку. Печка Cube в сложенном состоянии напоминает футляр для небольшой камеры, а на деле раскладывается и превращается в устойчивую плиту. Транспортные габариты Cube 125 x 82 x 82 миллиметров.

Чтобы открыть плиту, верхнюю половину корпуса откидывают назад на 90 градусов, открывая сложенную конфорку, которая выдвигается в противоположном направлении и встает вертикально. Затем 4 держателя для посуды поворачиваются, образуя конфорку для небольших кастрюль и сковородок, а через заднюю крышку подсоединяется баллон с бутаном. Конфорка мощностью 8700 BTU имеет вогнутую форму для защиты от ветра, а подставки сделаны ниже, чтобы кастрюля лучше соприкасалась с поверхностью и меньше теряла тепло. Литр воды на Cube закипает примерно за 3 минуты.

Печь весит 630 г, чехол добавляет еще 109 г, хотя ее лучше носить без чехла. Для пешего туризма она не предназначена, зато идеальна для компактных автомобильных наборов. Цены разнятся: стальная некрашеная модель стоит 158 долларов в магазине Amazon Kovea. Черная версия стоит дороже.

Источник — Kovea