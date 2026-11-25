Губернатор Мурманской области арестован по делу о взятке и хищении

Мещанский суд Москвы отправил под арест губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о крупной растрате и взятке, пишет «Интерфакс». «Избрать в отношении Чибиса меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – говорится в решении. Как стало известно в суде, Чибису предъявлено обвинение в получении взятки и хищении путем растраты.

Чибис был задержан сотрудниками МВД в минувший понедельник. Как сообщала тогда представитель министерства Ирина Волк, Чибис и его соучастники подозреваются в хищении бюджетных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрате бюджетных средств регионального министерства транспорта, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 миллиардов рублей, а также в незаконных валютных операциях.

Им инкриминируется совершение ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 статьи 160 (растрата, совершенная в особо крупном размере), пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц в особо крупном размере).