Соломоновы Острова подписали с Австралией соглашение, противоречащее договору с Китаем

Премьер-министр Соломоновых Островов Мэтью Уэйл и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали 25 ноября в Канберре соглашение, запрещающее иностранное военное присутствие на территории тихоокеанского государства.

«Договор является отражением суверенного решения Соломоновых Островов о том, что на их территории не будет иностранных военных или военных баз», – говорится в коммюнике. Также подчеркивается, что страна останется свободной от милитаризации и иностранного вмешательства.

При этом следует напомнить, что 2022 году Соломоновы Острова заключили с Китаем договор, предусматривающий возможность размещения в стране китайских военных и создание военно-морской базы. Уэйл отказался уточнять, означает ли это денонсацию соглашения с КНР.

За последние два года Канберра заключила целую серию соглашений, в которых островные государства признают Австралию главным партнером в сфере безопасности и обязуются консультироваться с ней перед подписанием сделок с третьими странами в сфере безопасности и критической инфраструктуры.

В Канберре эту стратегию называют «постоянным соперничеством» с Китаем. Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что Тихий океан стал первым приоритетом внешней политики страны. По ее словам, цель – сделать так, чтобы безопасность в регионе обеспечивалась самими островными государствами Форума тихоокеанских островов, а не «стратегическими амбициями внешних сил».

В свою очередь в Пекине обвиняют Австралию в «геополитических играх». Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай «не занимается геополитическим соперничеством и не преследует корыстных политических целей».