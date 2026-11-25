Раковые клетки научились «выращивать» наночастицы серебра — это поможет быстрее ставить диагноз

Обмен веществ и энергетический обмен в клетках злокачественных опухолей сильно отличается от нормального уровня здоровых клеток. Более того, у клеток разных видов новообразований есть свои особенности. Регистрируя и изучая эти различия, можно быстрее выявлять заболевание, и что ещё важнее — гораздо быстрее определять тип опухоли, что позволяет точнее делать прогнозы для пациентов и наиболее эффективно выбирать стратегию лечения. Сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН обнаружили, что клетки опухолей умеют производить наночастицы серебра из нитрата серебра. Свое открытие, которое может дать начало новым методам молекулярной диагностики рака, ученые описали в статье на страницах научного журнала BioNanoScience.

Наночастицы серебра — это кристаллы, состоящие из тысяч атомов серебра и обладающие из-за своих очень маленьких размеров специфическими свойствами. Они способны подавлять рост бактерий, могут проникать сквозь их оболочку. Биоцидные свойства наночастиц всё чаще применяются в химиотерапии. Каталитические способности наночастиц некоторых металлов ускоряют различные химические реакции при синтезе красителей и других соединений. Ученые из ФИЦ Биотехнологии РАН вместе с коллегами из НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца, РУДН, НМИЦ биомедицинской химии им. Ореховича и НМИЦ им. Блохина обнаружили, что оценка динамики формирования наночастиц серебра может помочь в экспресс-диагностике раковых опухолей, что, несомненно, будет способствовать борьбе с ними.

«Одна из ключевых особенностей опухолевых клеток состоит в том, что их генетическое перепрограммирование сильно ускоряет обмен веществ. Это позволяет раковым клеткам делиться значительно быстрее обычных. Всё новые и новые исследования метаболизма опухолевых клеток позволяют разобраться в характеристиках множества разных типов рака. Наш подход, использующий наблюдение за синтезом серебряных наночастицы клетками опухолей, может стать новым аналитическим нанобиотехнологическим методом, который позволит точнее оценивать скорость их роста, быстрее получать информацию о реакции опухолевых клеток на лечебные препараты», — отмечает один из авторов работы Владимир Сорокин, старший научный сотрудник ЦКП «Коллекция UNIQEM» ФИЦ Биотехнологии РАН.

Все земные микроорганизмы прибегают к синтезу наночастиц чтобы выживать при избыточных концентрациях ионов тяжелых металлов в окружающей среде. Клетки используют выброс органических молекул-восстановителей, как эффективный защитный механизм, поскольку восстановленные атомы металлов, собранные в наночастицы, гораздо менее токсичны. Способность к быстрому восстановлению катионов нитрата серебра (AgNO₃) до металлического серебра (серебряных наночастиц) указывает на высокую метаболическую активность культур микроорганизмов. Ученые предположили, что и в случае клеток млекопитающих продукты активированного метаболизма раковых клеток тоже будут способны к восстановлению йонов серебра.

Сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН проверили, справятся ли раковые клетки самостоятельно с генерацией серебряных наночастицы de novo, то есть непосредственно из нитрата серебра. В серии опытов с использованием тканей опухоли легкого (клеточной линии A549) было впервые показано эффективное формирование наночастиц de novo в присутствии клеток прямо в ростовой среде. Размер наночастиц серебра (скорость процесса их формирования) пропорционально зависел от численности клеток, от уровня их жизнеспособности, от продолжительности реакции и концентрации AgNO₃.

Затем для исследования были взяты человеческие клеточные линии разных типов метаболически гиперактивных опухолей: меланомы, аденокарцином молочной железы и простаты, карцином легких и прямой кишки. Контролем служили нормальные фибробласты (клетки соединительной ткани) и клетки эпителия почки. Исследователи впервые экспериментально показали, что секретируемые клетками вещества всех проверенных опухолевых тканей могут самостоятельно синтезировать наночастицы серебра из нитрата серебра причём гораздо быстрее, чем это делают нормальные здоровые ткани.

«Главным преимуществом разработанного нами нанобиотехнологического подхода для анализа уровня метаболической активности клеточных линий стала методическая простота и скорость проведения исследования. Дальнейшее развитие инструментальных методов на его основе позволит быстро, непосредственно в операционной, типировать потенциально раковые клетки», — считает один из авторов исследования д.б.н., профессор Дмитрий Складнев, главный научный сотрудник лаборатории выживаемости микроорганизмов ФИЦ Биотехнологии РАН.

Изображение: ФИЦ Биотехнологии РАН