Пять сантиметров яркости: в тундрах Чукотки обнаружен новый вид бабочки из рода высших медведиц

Исследователи выявили на территории Северо-Восточной Азии ранее не известный науке вид ночных бабочек. Ведущий научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Евгений Кошкин рассказал ТАСС о регистрации нового представителя семейства высших медведиц. Этот яркий вид, размах крыльев которого превышает пять сантиметров, освоил горные тундровые ландшафты Чукотки.

Примечательно, что находка получила имя в честь исследователя из того же института — Ольги Куберской. Именно она летом 2026 года доставила ученому двух особей, пойманных на Становом хребте. Нетипичный узор на их крыльях сразу вызвал у специалистов подозрение, что перед ними не описанный ранее таксон. Дальнейший анализ подтвердил догадку: ученый получил возможность описать новый вид из рода Arctia, который теперь носит имя медведица Куберской.

Выяснилось, что территория обитания этого насекомого значительно обширнее, чем предполагалось вначале. Помимо чукотских нагорий, популяция населяет горные тундры Магаданской области, Якутии, северные районы Забайкалья и Хабаровский край. Специалист также указал на занимательный факт в экологии вида: его ближайшие родственники предпочитают селиться в лиственничных лесах, выбирая значительно меньшие высоты над уровнем моря.

Работа по изучению биологических особенностей и систематики обнаруженной бабочки на данный момент не завершена и продолжается.

Изображение: ночная бабочка медведица кайя (Arctia caja). Источник: jean-pierre Hamon / общественное достояние / ru.wikipedia.org