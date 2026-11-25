Китайская BYD выпустила первый в мире серийный автомобиль со складным рулем

На последней презентации китайская компания Fang Cheng Bao (оффроуд-подразделение BYD) представила серийный автомобиль Tai 9, главной особенностью которого стал складной руль. Сама концепция «исчезающего руля» обсуждается в автомобильной индустрии с 2016 года, и уже были попытки ее реализации. Например, в Tesla Cybertruck и электромобиле Nio ET9, но Tai 9 стала первым серийным автомобилем с данной опцией.

Долгие годы главным препятствием для складных рулей были фундаментальные инженерные и физические ограничения, а именно – необходимость в наличии жесткого металлического вала для связи между рулем и колесами. Есть много вариантов его замены, но регулирующие органы предъявляли очень жесткие требования к надежности и дублированию функций. Однако 1 июля текущего года в Китае был принят новый национальный стандарт, который разрешает такие решения при наличии резервных механизмов. В случае с Tai 9 предусмотрено целых пять дублирующих систем.

Связь между рулем и колесами реализована при помощи датчиков, которые считывают движения руля и передают их в виде сигналов на приводы колес. Налицо задел на будущее – это решение идеально для электромобилей и машин с автономным управлением. Пока что руль не складывается во время движения, но уже можно обойтись без него во время парковки. Заявлено, что складной механизм выдержит 80 000 циклов – это примерно полвека при использовании несколько раз в день.

Важный нюанс – руль на Tai 9 полноразмерный, со всеми необходимыми кнопками и рычагами, а не вариация штурвала, как на Tesla. Если его сложить и убрать в специальную нишу, перед водителем появляется свободное место, где можно развернуть столик и перекусить. А сидение специально адаптировано для того, чтобы его можно было быстро разложить и вздремнуть. В Китае очень популярен полуденный сон как кратковременный отдых на работе и в случае с Tai 9 это удобно делать, пока заряжаются аккумуляторы.

Источник — Fang Cheng Bao