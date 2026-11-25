Наука в оправе архитектуры: университеты мира, ставшие архитектурными достопримечательностями

Стремление сделать окружающие постройки не только функциональными, но и эстетичными подарило человечеству великое искусство архитектуры. На протяжении веков здания, построенные для вполне рациональных целей – вокзалы, фабрики, больницы – нередко становились архитектурными шедеврами. Не стали исключениями и здания, построенные для целей науки. Портал ПОИСК расскажет о некоторых из университетов мира, прославившихся не только своим научным потенциалом, но и архитектурной судьбой.

Несмотря на то, что первые университеты в мире стали появляться еще в конце первого тысячелетия нашей эры, традиция специально строить под эти цели здания появилась намного позже. Первые академии располагались в зданиях бывших церквей, монастырей или жилых в прошлом домах, которые благотворители выкупали для университетов у прежних владельцев. Так, историческое здание Парижской Сорбонны, Капелла Святой Урсулы Сорбонской, оказалась в распоряжении главного университета Франции только в годы правления Наполеона Бонапарта.

Пизанский университет: «Дворец мудрости» в подарок от меценатов

Одним из ранних примеров целенаправленного возведения здания для нужд университета стал Палаццо делла Сапиенца (прим. ред.: от итал. palazzo della sapienza — дворец мудрости), выстроенный герцогами Медичи в XV-XVI веках для Пизанского университета. Правда, тогда архитекторы еще не очень понимали, как проектировать здания для целей обучения, поэтому университет Пизы принял вид палаццо – городского дворца-особняка. Этот тип строения был распространен в Италии в эпоху Возрождения и представлял собой массивное прямоугольное в плане здание из трех этажей. В его центре размещался патио — открытый двор, окруженный по периметру крытыми галереями. Внешний декор палаццо изобиловал отсылками к античности — рустовкой стен (прим. ред.: отделка, имитирующая кладку из массивного камня), характерным декором карнизов, сандриками (прим. ред.: небольшие фигурные карнизы над оконным или дверным проемом) и ордерной сеткой на фасадах.

Палаццо делла Сапиенца. Изображение: Antonio D’Agnelli, Public domain, via Wikimedia Commons

Вскоре традиция строить университетские здания с внутренним двориком, окруженным галереей, как в палаццо, распространилась по Европе: такими были исторические корпуса Болонского университета (Италия), университета Саламанки (Испания), колледжей Оксфорда и Кембриджа (Великобритания).

Оксфордский университет: готический храм для науки

Самыми прогрессивными в деле строительства университетских зданий оказались англичане. Основанный в XIII веке Оксфордский университет может похвастать одним из первых в истории зданий, построенных под задачи обучения, – «Школой Богословия».

Несмотря на то, что происходило это в 1427–1483 годах, то есть тогда, когда в континентальную Европу уже пришла эпоха Возрождения, англичане по-прежнему предпочли античной классике средневековую готику. Как известно, готика как стиль архитектуры распространилась по Европе из Франции, из-за чего итальянцы, например, называли ее «французским стилем». Однако англичане создали собственную интерпретацию французских идей – «перпендикулярную готику». Ее отличительной чертой были веерные, линейные и звездчатые своды (прим. ред.: тип свода, развившийся из крестового за счет внедрения вспомогательных ребер-нервюр — лиерн и тьерсеронов). Именно такие своды спроектировал для Школы Богословия английский архитектор Уильям Орчард. Вдобавок он решил подчеркнуть сложную сеть свода в местах пересечения нервюр, на что ушло 450 замковых камней! Сегодня этот инженерный и архитектурный шедевр по-прежнему продолжает завораживать посетителей старейшего лекционного и экзаменационного зала университета.

Школа Богословия. Изображение: Diliff, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

В Оксфорде Орчард спроектировал еще ряд построек, среди которых — клуатр (прим. ред.: квадратный двор, окруженный по периметру крытой галереей) Магдален-колледжа. Благодаря этому живописному дворику, где каменные готические стены со стрельчатыми окнами утопают в зелени, колледж сегодня считается одним из самых красивых мест университета.

Московский университет на Моховой: в традициях Андреа Палладио

Время наиболее активного строительства университетских зданий связано с эпохой Просвещения. В этот период открывались новые университеты, а существовавшие стремительно развивались. Появлялась необходимость в новых зданиях, площадей которых хватало бы на растущее число факультетов, дисциплин, преподавателей и студентов.

Учрежденные в 1755 году Императорский Московский университет (прим. ред.: ныне Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова) на заре своего существования разместился в Здании Главной аптеки на Красной площади (прим. ред.: ныне на его месте находится здание Государственного исторического музея). Но даже перестроенное для университета, оно все же не отвечало его потребностям. По мере того как возрастала надобность в новых площадях, университет приобретал земельные участки на Моховой улице. В 1785 году Екатерина II, даровав на строительство нового здания 125 тыс. рублей, поручила разработку архитектурного проекта Матвею Казакову.

Вид на Казаковский корпус Императорского Московского университета. 1884 год / современный вид. Изображения: pastvu.com; ИСАА МГУ имени М.В.Ломоносова

Архитектор обратился к античным мотивам и классицизму, и это неспроста: новое здание университета он задумал настоящим «храмом науки»! Так, по центру парадного фасада Казаков поместил портик античного храма-прóстиля(прим. ред.: тип античного храма с одним рядом колонн на переднем фасаде). В оформлении читаются черты палладианства — течения в архитектуре европейского классицизма, следующего заветам итальянского архитектора эпохи Позднего Возрождения Андреа Палладио. Палладио стал широко применять «гигантский ордер» — композицию фасада, в которой высота колонн охватывала два и более этажа. Также Палладио первым в истории перекрыл куполом светскую постройку (прим. ред.: прежде купола считались атрибутами исключительно храмовой архитектуры). Казаков поместил на фасад дорические колонны большого ордера, а центральную часть здания перекрыл куполом. Под куполом по сей день находится Большой актовый зал, своды которого украшает великолепная роспись в технике «гризайль» (прим. ред.: роспись в оттенках одного цвета, имитирующая барельеф или архитектурный декор). Сегодня в Казаковском корпусе на Моховой располагается Институт стран Азии и Африки МГУ.

Вид актового зала Казаковского корпуса МГУ. 1910-1913 гг. Изображение: pastvu.com

Университет в Глазго: сказочный замок знаний

XIX век стал временем повального увлечения историзмом, т.е. обращения художников и архитекторов к стилям прошлого при создании новых произведений.

Так, например, Великобританию снова охватил сильнейший интерес к готике: там случилось настоящее «Готическое возрождение», подарившее миру еще одно выдающееся университетское здание.К концу XIX столетия Университету Глазго стало тесно в его историческом здании XVII века, и в 1870-м году было решено построить новый кампус. Комитет Университета предложил разработку архитектурного проекта английскому архитектору Джорджу Гилберту Скотту, большому поклоннику готики и последователю Огастеса Пьюджина (прим. ред.: английский архитектор «Готического возрождения», автор Вестминстерского дворца и Биг-Бена). В результате кропотливой работы Скотт спроектировал готический замок с высокой часовой башней (прим. ред.: достраивавший здание после смерти отца Олдрид Скотт переделал ее в колокольню и увенчал шпилем), в который включил отсылки к средневековой архитектуре Шотландии и даже подлинную лестницу XVII века со скульптурами льва и единорога, аккуратно перевезенную из исторического здания на новое место!

Изображение: OfAaron3, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Питтсбургский университет: небоскреб для науки

Главной архитектурной формой стиля ар-деко были небоскребы. Но вот парадокс: все здания, которые и нынче на слуху, строились американскими коммерческими гигантами, и мало кто знает, что в 1926 году в Питтсбурге появился первый в мире университет-небоскреб – Собор познания Питтсбургского университета! 42-этажное здание высотой 163 метра напоминает средневековую колокольню, устремленную ввысь. Архитектор Чарльз Клодер построил доминанту главного кампуса, сочетая «Готическое возрождение» с элементами ар-деко: его украшают стрельчатые окна с готическим переплетом, а внутри – 16-метровые крестовые своды. Увековеченная в кованых воротах фраза английского поэта Роберта Бриджеса «Здесь вечная весна, для вас все звезды неба – новы» намекает на радость познания.

Собор познания Питтсбургского университета. Изображение: Crazypaco, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

МГУ им. М.В.Ломоносова: самый высокий университет мира

После Великой Отечественной Войны и в СССР было принято решение о строительстве высотных домов или «высоток» (прим. ред.: в СССР термин «небоскреб» по отношению к советским зданиям не употреблялся, так как обозначал «идеологически чуждую» культурную форму капитализма).

Череду «сталинских высоток» возглавило главное здание МГУ. Работа над проектом первого «русского небоскреба» началась в 1947 году и была поручена архитектору Борису Иофану. Его прототипом послужили несколько небоскребов Нью-Йорка, которые архитектор видел во время творческой командировки в США. Несмотря на то, что позднее архитектор был освобожден от проектирования здания, именно его эскизы определили замысел сооружения. Назначенный вместо него коллектив архитекторов под руководством Льва Руднева только доработал изначальную идею Иофана.

Строительство нового здания на Воробьевых горах началось в 1949 году. 32-этажная башня со шпилем, увенчанным пятиконечной звездой, и прилегающими корпусами была построена за 4 года. Фасад украсили скульптуры мастерской Веры Мухиной. Достигая 240 метров в высоту, здание МГУ стало не только самой высокой из семи «сталинских высоток», но и самым высоким учебным зданием в мире, каким и остается по сей день.

Институт Баухаус: манифест модернизма

Запоминающийся внешний вид и солидный возраст часто обеспечивают зданиям университетов статус объектов культурного наследия. Впрочем, сегодня этого статуса удостаиваются не только старинные постройки, но и знаковые примеры архитектуры модернизма XX века.

Изображение: A.Savin, FAL, via Wikimedia Commons

Одно из главных течений модернизма в европейской и американской архитектуре и дизайне представлял функционализм. Его основные принципы сформулировал и популяризировал Баухаус, творческий коллектив и одноименное учебное заведение в Германии 1920–1930 годов (прим. ред.: от нем. Bauhaus, Staatliche Hochschule für Bau und Gestaltung – Государственная высшая школа строительства и формообразования). В 1925 году Школа была вынуждена переехать из Веймара в Дессау. По этому случаю идейный вдохновитель, основатель и директор Баухауса архитектор Вальтер Гропиус спроектировал новое здание. Уже в 1996 году оно было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как главная икона архитектуры модернизма.

Сегодня в здании располагается Фонд Баухауса в Дессау. Он занимается исследованиями и действует как международная академия искусства, дизайна и архитектуры.

Национальный автономный университет в Мехико: в стилистике доколумбовой Америки

Национальный автономный университет существовал в столице Мексики с 1910 года, но его здания были разбросаны по разным районам города, что было крайне неудобно. Наконец, в 1943 году было принято решение о строительстве единого кампуса – Центрального университетского городка. Архитекторы, чьи проекты зданий были выбраны на конкурсной основе, сочетали принципы модернизма и функционализма с элементами традиционного мексиканского искусства и архитектуры. Визитной карточкой всего кампуса стало 10-этажное здание Центральной библиотеки университета: его спроектировал выпускник этого же вуза, архитектор и художник-монументалист Хуан О’Горман. По его задумке у основания здания были установлены два базальтовых фонтана с рельефами, вдохновленными искусством доколумбовой Америки. А четыре фасада покрыла монументальная мозаика площадью более трех тысяч квадратных метров, собранная из окрашенных фрагментов вулканической породы. Мозаичное панно художник посвятил эволюции мировой науки и культуры. В 2007 году Центральный университетский городок стал частью Всемирного наследия ЮНЕСКО как «восхитительный образец модернизма XX в.».

Центральная библиотека Национального автономного университета в Мехико. Изображение: Gomnrz, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Институт менеджмента в Ахмадабаде: утраченное наследие?

Со своим архитектурным наследием разные университеты обращаются по-разному. Понимание его ценности порой, увы, приходит слишком поздно. В 1961 году в индийском городе Ахмадабаде при участии Гарвардской школы бизнеса был учрежден Индийский институт менеджмента. В поисках архитектора, способного спроектировать здание для современного университета, устремленного в будущее, учредители обращаются к видному мастеру модернизма середины XX века – Луису Кану. Перед американским архитектором стояла задача не только создать современную учебную инфраструктуру, но вплести туда отсылки к традиционной культуре Индии.

Критический взгляд Кана на традиционные методы преподавания предопределил то, что ядро нового здания составляли не классические аудитории, а общественные пространства. Здания кампуса были построены из локальных материалов – красного кирпича и цемента, а их стены украсили оконные и декоративные проемы в виде геометрических фигур. Все это было отсылкой к вернакулярной, т.е. народной, архитектуре Индии.

Изображение: iima.ac.in

В 2001 году город сотрясло землетрясение, которое сильно повредило кампус. В 2020 году администрация института объявила о намерении снести знаковую работу Кана, чем вызвала волнение и протесты мировой общественности. Но и сегодня, когда решение обещали пересмотреть, судьба достопримечательности остается туманной.

Лейпцигский университет: в новом стиле на старом месте

Похожая печальная участь постигла исторические корпуса Лейпцигского университета. Готическая церковь Св. Павла XIII века, переданная университету в 1543 году, и построенный слева от нее в 1830-х годах исторический корпус Августеум всегда смотрели на площадь Аугустусплац и были архитектурными символами учебного заведения. Но во Вторую мировую войну в ходе британского авианалета 4 декабря 1943 года Августеум был сильно поврежден. В 1968 году власти ГДР полностью снесли полуразрушенное здание и невредимую Паулинкирхе – чтобы выстроить здесь социалистический университет Карла Маркса.

Комплекс «Старого Августеума» и церкви Св.Павла до сноса / Панорама «Нового Августеума» и «Паулинума». Изображения: paulinerverein.de; Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

В начале 2000-х годов, после воссоединения Германии, в городе и университете заговорили о воссоздании уничтоженных университетских корпусов на историческом месте. После долгих дебатов от решения строить «новоделы» отказались и провели конкурс на лучший архитектурный проект. Им оказался проект голландского архитектора Эрика ван Эгерата: он предложил возвести два современных смежных здания из стекла, которые назвал Новый Августеум и Паулинум – в честь утраченных. В форме фасада новых корпусов безошибочно читаются очертания Старого Августеума и университетской церкви, а под «фронтоном» Паулинума расположились стилизованная «роза» (прим. ред.: круглое окно с каменными переплетами на фасаде храма) и стрельчатое окно. Проект тепло приняли все стороны спора, и новое главное здание университета, увековечившее память об утраченном, было торжественно открыто в 2012 году.

Политехнический университет Флориды: вдохновляясь природой

Современные архитекторы, как и их коллеги конца XIX века, ищут вдохновение в растительном и животном мире. Но если стиль модерн акцентировался на декоративной стороне и фантазийных трактовках образов живой природы, архитектурная бионика предпочитает научных подход. Архитекторы био-тека используют в своих проектах конструкции, повторяющие структуры живой природы.

Корпус инноваций, наук и технологий Политехнического университета Флориды. Изображение: Pete G/Flickr.com/CC BY 2.0.

Один из самых впечатляющий примеров архитектурной бионики – главное здание Политехнического университета Флориды, «Корпус инноваций, наук и технологий», спроектированный Сантьяго Калатравой. В здании скелетоподобной конструкции сосредоточены ректорат, учебные офисы факультетов, а также аудитории и библиотека. Солнцерез на крыше напоминает по форме плавник спинозавра и может изменять свое положение так, чтобы контролировать интенсивность дневного света. А снаружи постройка Калатравы окружена террасой с защищающей ее от солнца ажурной «перголой».

Автор текста Вера Радвила

Изображение на обложке: Freepik