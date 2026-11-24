В Амурской области раскрыли тайну производства орудий 10-тысяч лет назад

В Константиновском районе Амурской области, в окрестностях села Новопетровка, выявлен исключительный археологический объект. В пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин рассказал о находке мастерской по созданию каменных изделий эпохи неолита.

Раскопки на стоянке, получившей обозначение Новопетровка-14, велись в 2025 году. Исследования носили экстренный характер: памятник оказался в зоне возведения защитной дамбы, и специалисты Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области проводили спасательные работы, чтобы уберечь древний слой от разрушения.

По словам академика Молодина, ценность этого комплекса заключается в его исключительной полноте. Исследователям удалось проследить всю технологическую цепочку производства. В одном месте были сосредоточены начальные этапы обработки — каменные заготовки, из которых формировались нуклеусы (ядрища для скалывания отщепов), а также сами нуклеусы и готовые орудия. Подобная концентрация всех стадий изготовления в пределах одной площадки представляет собой огромную редкость.

Археологический доклад подтверждает, что площадки для обработки сырья на Новопетровке-14 позволяют детально реконструировать полный цикл местной каменной индустрии.

Стоянка относится к новопетровской археологической культуре и датируется периодом примерно 8–10 тысяч лет назад. Помимо самих инструментов, в культурном слое зафиксированы следы очага, что указывает на наличие обустроенного рабочего пространства. Находка дает специалистам редкую возможность изучить не просто отдельные предметы, но и саму организацию труда древних мастеров Приамурья.

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