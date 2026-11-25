Отцу Меган Маркл предъявлено обвинение в хранении детской порнографии, ему грозит до 40 лет тюрьмы

24 ноября федеральное большое жюри в Лос-Анджелесе утвердило обвинительное заключение в отношении 82-летнего Томаса Маркла, отца Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, пишет агентство AP.

Маркл обвиняется по двум пунктам в хранении материалов, запечатлевших сексуальное насилие над детьми. В случае признания виновным ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Томас Маркл был задержан агентами ФБР 6 ноября в учреждении для пожилых людей во Флориде. В ходе обысков в арендованных им складских помещениях в Лос-Анджелесе были обнаружены десятки материалов, предположительно содержащих изображения сексуального насилия над детьми.

В настоящее время Маркл находится под стражей во Флориде. В ближайшие недели он будет доставлен в Калифорнию.

Томас Маркл отрицает предъявленные ему обвинения.