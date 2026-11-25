Двое ливийских военных погибли в результате украинской атаки на российский корвет «Меркурий»

Командование Ливийской национальной армии (ЛНА), контролирующей восток Ливии, сообщило вечером 24 ноября, что двое военнослужащих скончались от ранений, полученных в результате украинской атаки на российский военный корабль в порту Бенгази, передает Reuters.

В заявлении командования ЛНА сказано, что ответ на эту атаку последует «в подходящее время и в подходящем месте».

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что в результате украинской операции 22 ноября у берегов Ливии был потоплен российский корвет «Меркурий», принятый на вооружение в 2023 году, и поражено российское грузовое судно.

Судьба экипажа российского корвета остается неизвестной.

Правительство национального единства Ливии, базирующееся в Триполи, осудило украинскую атаку, заявив, что не давало разрешения на проведение иностранных военных операций на территории и в территориальных водах страны. Киев заявил, что действовал в рамках права на самооборону.

Как ранее сообщал Newsru.co.il, менее чем за две недели были атакованы пять российских военных и транспортных судов в Балтийском и Средиземном морях.