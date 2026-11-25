Пермские ученые разработали новую технологию получения гладких медицинских конструкций

Современная медицина все чаще прибегает к использованию тонкостенных сетчатых каркасов, например, имплантатов. Однако создать тонкое, прочное и при этом гладкое изделие — сложная задача. Существующие методы обработки поверхности не позволяют добиться нужной гладкости или разрушают и деформируют изделие, из-за чего такие конструкции невозможно безопасно использовать в медицине. Ученые Пермского Политеха разработали новую технологию изготовления качественных тонкостенных сетчатых каркасов. Ее применение позволило снизить шероховатость поверхности и повысить скорость обработки, при этом сохранив геометрическую точность.

Современная медицина все чаще отказывается от масштабных открытых операций в пользу малоинвазивных вмешательств. Врачи используют для этого специальные сетчатые каркасы — легкие и гибкие металлические имплантаты. Они доставляются к месту назначения, например, в сосуд, в сжатом состоянии, а затем самостоятельно раскрываются внутри организма, вставая точно в нужную позицию.

Такие устройства должны быть одновременно тонкими, гибкими и прочными. Именно поэтому для их создания нужно использовать не просто металл, а материал с особыми свойствами. Одним из самых перспективных вариантов сегодня считается сплав никелид титана, который обладает коррозионной стойкостью, биосовместимостью и сверхэластичностью.

Качество подобных изделий, которые получают селективным лазерным плавлением, напрямую зависит от режимов печати, однако до сих пор нет данных о том, как именно эти параметры влияют на прочность, геометрию и другие характеристики тонкостенных изделий.

Проблема в том, что сегодня нет готовых инструкций, как настраивать печать под сплавы нитинола — с разным содержанием титана и никеля — а значит, из них невозможно стабильно создавать сетчатые каркасы.

В некоторых случаях поверхность должна быть не только прочной, но и максимально гладкой. Шероховатости — это идеальная среда для прилипания клеток крови или формирования атеросклеротической бляшки (скопления холестерина и других веществ на стенке сосуда). На неровностях быстрее образуются тромбы, начинается воспаление, а при заживлении ткань цепляется за дефекты и формируются рубцы.

Однако при 3Д печати по технологии селективного лазерного плавления на поверхности остаются лишние частицы порошка, которые нужно удалить, не повредив деталь. Существующие методы — химическое полирование, электрохимическая обработка — снижают точность изделия. Кроме того, для тонкостенных сетчатых каркасов они не подходят, поскольку могут убрать слишком много материала и оставить дефекты.

В итоге из-за отсутствия проверенной технологии печати и обработки сетчатые имплантаты сегодня производятся чаще всего по стандартным размерам. Производство же персонализированных медицинских конструкций из никелида титана, подогнанных под анатомию конкретного человека, остается сложной и трудоемкой задачей.

Ученые из Пермского Политеха предложили новую двустадийную технологию постобработки тонкостенных каркасов. В отличие от существующих решений, она позволяет ускорить процесс примерно в 5 раз, сохранив при этом достаточную точность и гладкость поверхности.

Сначала исследователи искали, при каких параметрах процесса изделия из никелида титана получаются наиболее точными и при этом с наилучшим качеством поверхности. Для создания каркасов применяется метод, при котором лазер послойно расплавляет металлический порошок, и так постепенно формируется вся конструкция. Ученые изучили, как на их характеристики влияют разные настройки плавления: мощность, время выдержки и расстояние между точками при сплавлении.

Однако даже после удачной печати поверхность изделия остается шероховатой, что недопустимо для применения в медицине. Чтобы решить эту проблему, ученые предложили применить двухэтапную обработку. Для этого готовый каркас помещают в специальную машину, где под воздействием вибрации твердые тела удаляют с поверхности все лишние, плохоприкрепленные частицы металла, а после обрабатывают в кислотном растворе, который сглаживает микронеровности.

Геометрию и точность полученной конструкции мы оценивали с помощью оптической и сканирующей электронной микроскопии. Чтобы убедиться, что после всех обработок состав сплава остался допустимым и безопасным, образцы проверили методом спектрального анализа. Также были оценены механические свойства и установлено, как готовый каркас ведет себя под разной нагрузкой, — отметила Полина Килина, доцент кафедры «Инновационные технологии машиностроения» ПНИПУ.

В результате экспериментов ученые нашли оптимальные настройки печати. Отклонение от нужной формы каркаса составило всего 0,05 миллиметра, а толщина перемычки — 100 микрометров.

При применении новой технологии шероховатость поверхности образцов снизилась в 12 раз, а время обработки сократилось в 5 раз по сравнению с традиционными подходами.

В мире существуют различные методы получения металлических тонкостенных каркасов и их последующей обработки для устранения дефектов. Однако для тонкостенных сетчатых конструкций, например, для персонифицированной медицины эти решения не подходят — они либо повреждают структуру, либо не дают нужного качества поверхности. Нашему коллективу удалось найти оптимальные режимы лазерной печати и технологию последующей обработки именно для таких изделий, — прокомментировал Андрей Дроздов, старший преподаватель кафедры «Инновационные технологии машиностроения» ПНИПУ

Разработка ученых открывает новые возможности для производства персонализированных медицинских изделий. Тонкостенные сетчатые каркасы из никелида титана смогут использоваться для создания имплантатов. Высокое качество поверхности минимизирует негативные последствия, а точность геометрии обеспечит предсказуемое поведение под нагрузкой.

Результаты опубликованы в «Российском журнале биомеханики». Исследование проведено при поддержке РНФ, грант № 25-79-10169

Фото: ПНИПУ: СЭМ-изображение порошка TiNi

Источник: Минобрнауки России