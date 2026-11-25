В Москве арестованы адвокаты Максим и Иван Гранкины

В Москве арестованы адвокаты Максим Гранкин, основатель коллегии адвокатов «Гранкин и партнеры», и его сын Иван. Российские следственные органы обвиняют их в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Как пишет РБК со ссылкой на материалы Замоскворецкого районного суда Москвы, решение о заключении адвокатов под стражу было принято еще 30 октября. 2 ноября оба обжаловали свой арест. Однако известно об этом деле стало только 25 ноября.

По утверждению источников ТАСС в российских силовых структурах, уголовное дело связано с обещанием адвокатов урегулировать корпоративные споры в досудебном порядке. По этому же делу арестован предприниматель из Ставрополя Роман Борозна.

Позиция обвиняемых по существу предъявленных обвинений пока не обнародована. Независимого подтверждения версии следствия нет.

55-летний Максим Гранкин занимается адвокатской деятельностью с 1995 года. В 2003 году он стал одним из учредителей коллегии «Гранкин и партнеры». Созданные им юридические структуры сотрудничали, в частности, с правительствами Дагестана и Калмыкии.

В 2012 году в рамках разбирательства по делу о банкротстве компании «АТТА Ипотека» суд постановил взыскать с адвокатской коллегии 250 миллионов рублей. В апреле 2023 года сама коллегия была признана банкротом и в настоящее время находится на стадии ликвидации.