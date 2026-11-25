ФСБ сообщило о предотвращении теракта против синагоги в Кисловодске

Федеральная служба безопасности объявила во вторник, 24 ноября, о пресечении теракта против прихожан синагоги в Кисловодске (Ставропольский край).

«19 ноября 2026 года в Кисловодске Ставропольского края пресечена подготовка террористического акта в отношении прихожан культового еврейского учреждения, планировавшегося гражданином РФ, 2004 года рождения, по указанию участников запрещенной на территории РФ международной террористической организации», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По версии спецслужбы, молодой человек принял радикальную идеологию и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру террористической организации, название которой в ФСБ не уточнили. Он провел разведку местности, выяснил, в какое время в синагоге собирается больше всего прихожан, и самостоятельно собрал самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Подозреваемого задержали на пути к месту планируемого теракта. На допросе он признал вину и сообщил, что после нападения собирался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Еврейская община Кисловодска насчитывает, по разным оценкам, 200-250 человек, в нее входят как ашкеназы, так и горские евреи.

Это не первый случай, когда ФСБ пишет о предотвращении нападения на еврейские объекты в Кавказских Минеральных Водах. В октябре 2025 года в спецслужбе заявили о задержании жителя Пятигорска, который, по версии следствия, планировал поджечь здание местной еврейской религиозной общины. Тогда же в Красноярске были задержаны двое выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке взрыва в городской синагоге.

В июне 2024 года в результате нападения боевиков в Дербенте была почти полностью уничтожена историческая синагога, построенная в 1914 году. Всего в ходе терактов в Дагестане 23 июня погибли 19 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов.