Нижегородские ученые показали, как выполнять логические операции над 3D-моделями без перестройки границ

Исследователи Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) разработали геометрические и вычислительные алгоритмы логических операций над точечными моделями геометрических тел.

В инженерном проектировании сложные объекты часто создают из более простых форм с помощью логических операций: объединения, пересечения и вычитания. Например, можно «вырезать» сферу из куба или выделить область, общую для двух тел. В традиционных CAD-системах такие операции нередко требуют определения пересечений поверхностей и перестроения границ модели – её граней, рёбер и вершин.

Нижегородские исследователи развивают альтернативный подход – точечное исчисление. В нём геометрическое тело описывается векторно-параметрическим уравнением: изменение его параметров порождает упорядоченное множество точек, представляющих не только поверхность, но и внутренний объём объекта. Это отличает такую модель от обычного облака точек, полученного, например, при лазерном сканировании: каждая точка связана с параметрами уравнения, а не просто хранит пространственные координаты.

Логические операции в этом подходе выполняются через условия принадлежности точек заданным телам. Чтобы получить пересечение двух объектов, система сохраняет точки, принадлежащие обоим телам; при вычитании исключает точки, попавшие в вычитаемую область. В представленной демонстрации это позволяет не строить линии пересечения поверхностей и не перестраивать топологию модели.

Традиционные CAD-системы хранят геометрию в виде совокупности граней и рёбер, каждое из которых описывается отдельным уравнением. Мы предлагаем хранить её в виде единого уравнения, по которому генерируются все внутренние и наружные точки, – отметил один из авторов исследования, проректор по научной работе и цифровому развитию ННГАСУ Евгений Конопацкий.

Для демонстрации алгоритмов учёные реализовали интерактивную визуализацию с использованием графического процессора и библиотеки Three.js. В работе показаны три операции: вычитание сферы из куба, вычитание куба из сферы и выделение области их пересечения. Пользователь может менять параметры объектов и рассматривать результат с разных сторон. Отдельно предложен способ освещения точечных моделей, который помогает воспринимать их объём и выделять области логических операций.

Авторы подчёркивают: пока речь идёт об исследовательской демонстрации на базовых геометрических объектах. Сравнительные испытания производительности, использования памяти и масштабируемости на более сложных моделях ещё предстоит провести. Однако подход может стать основой для дальнейших исследований в области вычислительной геометрии и твердотельного моделирования, а при подтверждении эффективности — для развития отечественных CAD-инструментов. Тема булевых операций над твёрдотельными моделями актуальна для CAD-систем, инженерного проектирования и моделирования физических объектов. В более ранней работе авторов отмечалось, что точечное исчисление потенциально способно упростить или исключить часть задач, связанных с хранением и обработкой топологической информации о модели.

Работа соответствует задачам Десятилетия науки и технологий в России (2022–2031), объявленного Президентом Владимиром Путиным. Одна из ключевых задач Десятилетия – привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок, а также повышение доступности информации о достижениях отечественной науки. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 25-21-00003) и Минобрнауки России в ходе реализации стратегического проекта вуза «Цифровое строительство», реализуемого в рамках Программы развития ННГАСУ и участия университета в федеральной программе «Приоритет-2030» (обновлённый национальный проект «Молодёжь и дети»).

Фото: ННГАСУ

Источник: Минобрнауки России