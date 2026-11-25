Физики нашли способ повышения термостойкости специальных сталей

Во многих отраслях техники, где стальные детали одновременно сталкивается с высокими температурами, агрессивными средами, механическими нагрузками и эрозией используются стали с покрытием из так называемых MAX-фаз. MAX-фазами называют особый класс кристаллических нанослоистых материалов, включающий в свой состав переходные металлы и углерод или азот, которые сочетают в себе преимущества и керамики, и металлов. В частности, из сталей с покрытием из MAX-фазы, состоящей из хрома, алюминия и углерода (Cr₂AlC) делают, например, элементы ядерны реакторов и токоприемники высокоскоростных поездов.

Однако даже сталь с подобным покрытием уязвима перед экстремально высокими температурами. При нагреве атомы вещества могут перемещаться между покрытием и металлом под ним. Такой обмен меняет состав и структуру защитного покрытия и становится одной из причин деградации его защитных свойств.

Исследователи Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» нашли один з способов решения этой проблемы, изучив, как промежуточный слой карбида хрома влияет на высокотемпературную стабильность защитного покрытия на основе MAX-фазы Cr₂AlC. Эксперименты показали, что двухслойная архитектура покрытия позволяет существенно ограничить взаимную диффузию элементов на границе со сталью 316L при нагреве до 1000 °C.

Эту проблему исследовали учёные Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» — Елена Чубиева, Павел Джумаев и Егор Кореневский.

Для защиты от окисления особенно важен входящий в состав покрытия алюминий: реагируя с кислородом, он образует на поверхности тонкую оксидную плёнку, которая затрудняет дальнейшее окисление.

Однако при нагреве до высоких температур алюминий, как наиболее слабо связанный элемент в решетке MAX-фазы постепенно покидает структуру покрытия, а железо из стальной основы проникает в него. В результате исходная структура материала изменяется, появляются поры, формируются новые соединения, а защитные свойства ухудшаются.

Чтобы замедлить этот процесс, исследователи предложили использовать двухслойное покрытие. Между сталью и основным защитным слоем Cr2AlC они разместили тонкий промежуточный слой карбида хрома Cr3C2. Его задача — затруднить перемещение атомов между стальной основой и внешним покрытием.

Работа включала несколько этапов. Сначала исследователи нанесли покрытия методом магнетронного распыления — технологии, позволяющей формировать тонкие слои материала в вакуумной камере. Затем образцы подвергли вакуумному отжигу при 700 °C, чтобы сформировать кристаллическую структуру MAX-фазы. После этого образцы нагревали на воздухе до 900 и 1000 °C в течение одного часа. Результаты показали, что промежуточный слой существенно влияет на поведение покрытия при нагреве.

При температуре 900 °C в двухслойной системе исследователи не обнаружили проникновения железа из стальной основы в покрытие. При 1000 °C взаимодействие между слоями всё же начиналось, но содержание железа в покрытии оказалось примерно втрое ниже, чем в образце без промежуточного слоя.

Для нас было важно не просто получить покрытие, устойчивое к нагреву, а понять, как именно изменяется его структура и состав и можно ли управлять этим процессом. Сравнение однослойной и двухслойной систем показало, что промежуточный слой карбида хрома существенно ограничивает взаимную диффузию элементов и помогает сохранить структуру покрытия при высоких температурах, — отмечает первый автор исследования Елена Чубиева.

Полученные результаты показывают, что при разработке защитных покрытий важно учитывать не только свойства самого материала, но и его взаимодействие с металлической основой. Даже тонкий промежуточный слой может существенно изменить процессы, определяющие устойчивость всей системы при нагреве.

Исследование расширяет возможности проектирования многослойных защитных покрытий для конструкционных материалов, работающих в условиях высоких температур. В перспективе подобные решения могут найти применение в энергетике, авиации и других областях, где важны термическая стабильность и долговечность материалов. Для определения практического ресурса таких покрытий потребуются дальнейшие испытания при длительном нагреве и в условиях, приближённых к реальной эксплуатации.

Результаты исследования опубликованы в журнале Surface and Coatings Technology

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Источник: Минобрнауки России