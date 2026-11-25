ВСУ — ночью перехвачены 88 БПЛА. МО РФ — сбиты 305 беспилотников, атакованы НПЗ. Есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 25 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 112 ударных БПЛА (из них – 66 реактивные). Украинские ПВО заявляют о перехвате 88 беспилотников (в том числе 47 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 18 локациях и падения обломков в 13 локациях. Причинен ущерб в Киевской и Волынской областях, есть убитый и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 25 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Краснодарского края. В Самарской области атакованы Куйбышевский НПЗ в Самаре, Сызранский НПЗ, а также нефтеперекачиваюшая станция «Самара», есть убитый и раненые. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки с применением ракет и БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.