Скрытая угроза: названы напитки, препятствующие усвоению важных для здоровья препаратов

Привычные утренние ритуалы могут существенно снижать эффективность медикаментозной терапии. Заведующая диагностическим отделением московской больницы №15 им. О.М. Филатова Алена Фомина в интервью «Газете.Ru» раскрыла механизмы, из-за которых популярные напитки препятствуют лечению.

Главная опасность кроется в химическом составе чая и кофе. Входящие в них кофеин и танины не только тормозят усвоение железа из пищи и витаминных комплексов, но и способны непредсказуемо менять действие других медикаментов. По словам специалиста, эти вещества увеличивают нагрузку на фильтрующие системы организма — печень и почки. Особую тревогу вызывает тот факт, что многие анальгетики уже имеют кофеин в своем составе, из-за чего их совместный прием с крепким чаем или кофе создает избыточное давление на сердце и сосуды. Кроме того, нарушается метаболизм антидепрессантов.

Не менее серьезным препятствием становятся молочные продукты. Врач подчеркнула, что казеин и другие белки, а также кальций, содержащийся в молоке, способны фактически «выключать» работу лекарств. В частности, это касается антибиотиков и препаратов железа.

Этот процесс имеет четкое научное обоснование. Ранее проведенные исследования подтверждают, что ионы кальция вступают в прямую конкуренцию с железом за транспортные каналы в стенках кишечника. В результате организм не может поглотить ни микроэлемент из еды, ни его из аптечных добавок. Ситуация осложняется наличием фосфорных соединений и белков: они связывают железо прямо в просвете желудка и кишечника, превращая его в нерастворимые структуры, которые затем выводятся из тела.

В итоге биодоступность препаратов падает, и назначенное лечение не приносит ожидаемого результата, хотя пациент может исправно принимать все препараты.