Освобождены все заложники из супермаркета в Картахене

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлла объявил, что все заложники освобождены из супермаркета Exito в Картахене. Главу государства цитирует газета Semana.

Вооруженные люди в масках захватили утром около 30 человек – покупателей и сотрудников магазина. В течение дня они отпустили десятерых – пожилых женщин и ребенка. Остальных удерживали еще более 16 часов. Президент дал похитителям время до 00:30 сдаться, но они отказались.

После этого спецназ полиции и армии штурмовал супермаркет с применением светошумовых гранат. По данным властей, все заложники освобождены живыми. Один похититель убит в ходе штурма, еще четверо задержаны. Один офицер спецназа получил ранение.