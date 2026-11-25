Захват заложников в Колумбии, преступники отпустили пожилых женщин и ребенка

В супермаркете сети Exito в районе Ла-Кастельяна в Картахене вооруженные люди в масках удерживают 20 заложников. Об этом пишет El Universal de Cartagena. Изначально были захвачены около 30 человек, но затем похитители отпустили десятерых — пожилых женщин и маленького ребенка.

По данным президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэллы, преступники собирались ограбить инкассаторскую машину, которая приехала в торговый центр в 7:00 утра. Но банда опоздала на час, ее заметили по камерам наблюдения, и она спряталась в подсобке супермаркета.

Когда их нашли сотрудники магазина, грабители закрыли решетку и захватили покупателей и персонал. Президент исключил версию о терроризме: по его словам, это «преступники, которых застали врасплох».