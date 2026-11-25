Мордовские ученые разработали систему умного резервного питания для электроприводов

Специалисты Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарёва создали цифровую систему управления автоматизированным электроприводом с функцией резервного питания для ответственных и автономных объектов при отказе основного источника электроэнергии.

Одной из ключевых проблем промышленных предприятий, использующих электроприводы, остаётся обеспечение плавного переключения оборудования на резервное питание без потери работоспособности системы.

На удалённом объекте рядом с оборудованием не всегда есть человек, который может быстро переключить питание вручную. Если перерыв затянется, насосная или вентиляционная установка может остановиться, и после восстановления питания её придётся запускать заново. Поэтому важно, чтобы оборудование переходило на резерв автоматически, без ожидания действий оператора, – отмечает руководитель проекта, кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой электроники и электротехники Института электроники и светотехники МГУ им. Н. П. Огарёва Максим Бобров.

Регулируемые электроприводы, преобразующие электрическую энергию в механическое движение и управляющие работой различных механизмов, используются практически во всех современных автоматизированных системах. Они основываются на преобразователях частоты – устройствах, регулирующих скорость и режим работы электродвигателей за счёт изменения параметров электрического тока.

Мордовские учёные разработали систему управления преобразователями частоты, которая благодаря предусмотренной проверке готовности резервного источника и контроля выполнения команд переключения определяет аварийную ситуацию и переводит электропривод на другой источник без резких скачков напряжения.

Когда основное питание пропадает, программа даёт команду на его отключение и ждёт сигнала от оборудования. Резерв подключается только после подтверждения отключения. Если подтверждение не поступило вовремя, программа останавливает переключение и сообщает о неисправности, – поясняет один из разработчиков, преподаватель кафедры электроники и электротехники института электроники и светотехники МГУ им. Н. П. Огарёва Егор Безбородов.

Переход на резерв сначала рассмотрели на модели синхронного электропривода. В рассмотренном режиме сигнал на переключение сформировался через 2,5 мс, а скорость двигателя при переходе снизилась менее чем на 1 %, что свидетельствует об очень быстром отклике без заметного механического замедления.

Затем порядок переключения проверили на лабораторном стенде с асинхронным двигателем. Осциллографом записали команды системы управления и сигналы от контакторов, чтобы проверить, в какой последовательности отключается рабочий канал и подключается резервный. Такой порядок можно применять на разных контроллерах, а допустимую паузу питания выбирать для конкретного двигателя и нагрузки.

Отдельное внимание в проекте было уделено интеллектуальным алгоритмам, которые организовывают равномерное распределение нагрузки между устройствами электроприводов, что помогает уменьшать неодинаковый износ оборудования и заранее планировать техническое обслуживание. Планируемым результатом при внедрении разработки на производства станет снижение затрат на ремонт и повышение общей надёжности систем.

По результатам проекта опубликованы две научные статьи. Зарегистрирована программа для ЭВМ, номер свидетельства регистрации 2026693964.

Научно-исследовательские работы по проекту «Разработка цифровой системы управления автоматизированным электроприводом с функцией резервного питания для ответственных и автономных объектов» произведены в результате победы проекта во внутривузовском конкурсе научных грантов ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» в рамках программы «Приоритет 2030».

Фото: МГУ им. Н.П. Огарёва

Источник: Минобрнауки России