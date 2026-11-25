Пашинян потребовал освободить задержанных по делу Чибиса Баблумяна, Шанкояна и Мусатяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил запрос в российский МИД с требованием освободить арестованных по делу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса бывшего главы представительства региона в Москве Ашота Баблумяна, предпринимателя Оганеса Шанкояна и генерального директора «Мурманскводоканала» Андраника Мусатяна.

«Если даже они будут признаны виновными в коррупции, я готов взять их на поруки. Это настоящие профессионалы, которым мы подыщем достойные места в правительстве Армении», – сказал Пашинян.

Также армянский лидер призвал «всех честных людей поддержать томящихся в зиндане патриотов» и регулярно отправлять Баблумяну, Шанкояну и Мусатяну посылки с продуктами и письма.

«Пишите добрые слова, чтобы ребята знали, что они не одни. Что мы их не забыли и не бросили. Уверен, у них всё в итоге будет хорошо», – пообещал премьер-министр.

—