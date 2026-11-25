Российские ученые выяснили, как растворенные соли ускоряют испарение капель сточных вод при термической очистке

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН провели исследования по установлению влияния вида и концентрации растворенных солей на прогрев и испарение капель сточной воды в потоке горячих газов. Результаты показали, что наличие растворимых примесей ускоряет нагрев и испарение жидкости до 30 %. Полученные данные помогут точнее проектировать промышленные установки термической очистки стоков и снизить их энергоемкость.

В результате работы промышленных предприятий образуется большое количество сточных вод. Термическое очистка сточных вод путем их распыления в поток высокотемпературных газов является одним из наиболее универсальных и надежных методов очистки высокоминерализованных, токсичных и многокомпонентных промышленных стоков. Существующие модели проектирования испарительных установок преимущественно базируются на закономерностях прогрева и испарения капель дистиллированной воды. Однако реальные сточные воды промышленных стоков насыщены различными солями.

Ученые Томского политеха совместно с коллегами установили, как вид и концентрация примесей радикально меняют режимы прогрева и фазового перехода капли в потоке высокотемпературных газов. Они изучили поведение капель водных растворов пяти распространенных промышленных и бытовых солей — хлорида натрия, сульфата меди, сульфата калия, дигидрофосфата калия и гидрокарбоната натрия. Концентрация примесей в экспериментах варьировалась от 1 до 5 % по массе, а температура газовой среды — от 335 до 683 К. Капли растворов ученые распыляли в поток горячего воздуха, параллельно отслеживая динамику испарения и изменение геометрии капель.

Наши эксперименты показали, что капли с примесями испаряются быстрее, чем капли обычной воды. Это происходит из-за конвекции внутри капель раствора, когда по мере ее испарения концентрация примеси растет, что подавляет внутреннее естественное перемешивание. Тепло от нагретого газа задерживается в поверхностном слое капли, локально перегревая его. Однако при высоких концентрациях примеси теплопередача в капле происходит за счет теплопроводности, — объясняет один из авторов исследования, инженер-исследователь лаборатории тепломассопереноса ТПУ Роман Федоренко.

Эксперименты показали, что присутствие растворимых твердых примесей в концентрации 1-5 % увеличивает скорости прогрева и испарения капель по сравнению с дистиллированной водой до 30%, причем наиболее ярко этот эффект проявляется при высоких температурах газа.

Кроме этого, установлено, как начальный размер капли влияет на скорость ее прогрева и испарения. Так, при одних и тех же параметрах газовой среды капли более загрязненной воды (массовая концентрация твердых примесей 5 %) с меньшим размером (0,8 мм) имеют скорость прогрева почти в два раза выше, чем для капли радиусом 1,3 мм.

В ходе экспериментов нам удалось установить интересные закономерности в поведении стоков в зависимости от типа примеси и концентрации. Например, быстрее всего нагревались и испарялись капли с гидрокарбонатом натрия — их скорость испарения на 10-15 % выше, чем у других в исследовании. Это связано с тем, что при нагреве микрокристаллы внутри капли провоцировали глубинное вскипание, которое разрывало каплю изнутри и ускоряло процесс испарения, — добавляет ученый.

Полученные знания применимы для оптимизации режимов распыления и нагрева для установок термической и огневой очистки промышленных стоков без избыточных затрат топлива и электроэнергии.

Исследование поддержано грантом Министерства науки и высшего образования России. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Journal of Engineering Thermophysics .

Фото: ТПУ

Источник: Минобрнауки России