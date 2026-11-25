Британский наследник впервые посетил Даунинг-стрит

Наследник британского престола принц Уэльский Уильям впервые посетил резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, и провел встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Это первый визит старшего члена королевской семьи на Даунинг-стрит с 2012 года, когда Елизавета Вторая приехала на заседание кабинета в год своего Бриллиантового юбилея. Встреча длилась около 50 минут. Канцелярия премьер-министра сообщила, что стороны обсудили борьбу с бездомностью, экологию и вопросы обороны и безопасности.

Бернхем поздравил принца с успехом премии Earthshot, которая на прошлой неделе прошла в индийском Мумбаи. Визит назвали еще одним шагом Уильяма к роли будущего главы государства. По традиции, наследник престола встречается с премьером раз в год.

Следует подчеркнуть, что визит является плановым, а не экстренным. Он не связан со слухами об отречении Карла. Уильям и Бернем уже встречались раньше, например, в ходе государственном визите султана Омана в октябре. В то же время, это их первая официальная встреча.