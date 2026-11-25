ИИ от Microsoft отредактировал речь Трампа во время прямого эфира, убрав из неё «правопопулистские» высказывания

Искусственный интеллект от Microsoft вмешался в прямой эфир с участием Дональда Трампа: система в режиме реального времени корректировала движения губ президента и звук, убирая из речи отдельные фразы. Впоследствии в компании заявили, что они были «правопопулистскими».

Трансляция шла с задержкой в несколько секунд, которых хватало для замены фрагментов высказываний на нейтральные формулировки. Зрители заметили неладное, когда Трамп произнёс что-то про «врагов каждого честного американца», а из динамиков вышло «уважаемые оппоненты».

В Microsoft подтвердили, что компания предоставила технологию для «повышения качества коммуникации», но отказались раскрыть, кто именно утверждал список нежелательных выражений. По словам представителя корпорации, система обучена на «конструктивной политической речи» и не предназначена для цензуры – она лишь «помогает спикеру точнее формулировать мысли». Сам Трамп остался крайне недоволен: во время эфира он несколько раз сбивался, поскольку слышал собственный голос с задержкой.

«Наша система направлена на улучшение коммуникаций Белого дома, – пояснил представитель Microsoft. – Если спикер говорит резко, система предлагает более мягкий вариант. Если он повышает голос, система выравнивает громкость. Это не стоит рассматривать как цензуру, ведь цензура запрещена нашей Конституцией. Это скорее как автокоррекция в телефоне, только для публичных выступлений».

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