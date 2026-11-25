BAE Systems разработала незаметный «радар-призрак», который умещается в обычной машине

Подразделение британской компании BAE Systems – Digital Intelligence & Land -разработало «радар-призрак», который способен обнаруживать цели, оставаясь при этом незаметным.

Будучи универсальным средством для обнаружения различных объектов, радары выдают себя, как источник излучения, поскольку существуют средства для его обнаружения. После этого радар становится уязвим — как для специальных ракет, так и для средств РЭБ.

Концепция радара от BAE Systems проста: он работает в пассивном режиме – только на прием, не излучая энергию, а используя отраженные сигналы от окружающих источников радиоизлучения, в зоне действия которых оказывается цель. Эти сигналы принимает компактная система, которая умещающается на обычном внедорожнике. Затем система преобразует полученные сигналы в трехмерную карту местности для определения характеристик цели – скорости, высоты, дальности и направления движения.

В виду того, что система пассивна, она полностью невидима для средств обнаружения противника и одновременно в 10 раз дешевле аналогичных существующих пассивных РЛС. Полевые испытания новой системы должны начаться в 2027 году.Источник — BAE Systems