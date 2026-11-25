Суд оправдал воспитательницу детского сада, которая читала детям перед сном работы Дугина

Суд оправдал воспитательницу детского сада, которая читала детям перед сном работы Александра Дугина. Дело было возбуждено после жалобы родителей, обнаруживших, что их дети вместо сказок слушают фрагменты из «Основ геополитики» и «Четвёртой политической теории».

В ходе процесса выяснилось, что воспитательница, 34-летняя Ольга Смирнова, использовала тексты Дугина в качестве альтернативы колыбельным, поскольку «от этой нудятины они засыпают за пару минут». Родители жаловались, что после нескольких таких вечеров дети начали спрашивать про «сакральную географию» и отказываться играть в настольные игры, не имеющие «континентального измерения». Один из детей, по словам матери, нарисовал карту мира с «осью добра» и «осью зла» и попросил проверить, «не атлантист ли его плюшевый медведь».

Прокуратура требовала признать воспитательницу виновной в «ненадлежащем исполнении обязанностей», однако суд счёл, что состав преступления отсутствует, поскольку дети «не пострадали, а некоторые даже научились выговаривать слово «таллассократия»».

— Чтение вслух не является преступлением, – заявила судья Ольга Мартынова. – Если ребёнок засыпает под любого автора, это его право. Если родители против, они могут забрать ребёнка из сада. По Конституции я не могу запретить воспитателю читать. Это свобода педагогического творчества. К тому же, как выяснилось, дети не только не пострадали, но и расширили словарный запас. Один мальчик теперь знает, что такое «номос» и почему он важнее «полиса». Я считаю, что это полезно. По крайней мере, для общего развития».

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