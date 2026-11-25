Компьютерная модель показала, что неандертальцев погубило соседство с Homo sapiens, а не климат

Последние неандертальцы исчезли в Европе примерно тогда же, когда по континенту расселялся наш вид — Homo sapiens. Совпадение это или причина? Спор об этом идет давно, и новое исследование предлагает весомый аргумент в пользу второй версии. Авторы пришли к выводу, что в значительной степени виноваты могли быть именно современные люди.

Как реконструировали прошлое

Группа Марко Видаля-Кордаско из Университета Кантабрии в Испании построила компьютерную модель доисторической Европы. Опираясь на данные о древнем климате и популяциях животных, исследователи оценили, сколько пищи было доступно в период от 55 000 до 27 000 лет назад. Затем они провели тысячи симуляций, проверяя, как на шансы неандертальцев выжить влияли три фактора: изменение климата, численность населения и появление современных людей. Сценарии с участием Homo sapiens и без него сравнивались между собой.

Что показали симуляции

В большинстве расчетов одного лишь климата для полного исчезновения неандертальцев не хватало. Похолодание действительно сокращало запасы пищи и приводило к вымиранию отдельных групп в некоторых регионах, но при небольшой численности современных людей неандертальцы выживали в 98% симуляций. Картина резко менялась, как только в модель добавляли Homo sapiens: по мере роста их численности и расселения по Европе вероятность вымирания неандертальцев заметно возрастала.

При этом исход не был предрешен. Группы, которые могли перемещаться и поддерживать связи с соседями, в среднем держались дольше изолированных. Исследователи подчеркивают: именно связи между группами становились критическим фактором стабильности и выживания популяции.

Почему Homo sapiens стал проблемой

У авторов есть несколько объяснений. Согласно одному из них, современные люди напрямую конкурировали с неандертальцами за пищу и другие ресурсы, усиливая давление на и без того уязвимые группы. Но, по мнению исследователей, еще важнее были численность и структура связей: распространяясь по Европе, Homo sapiens мог мешать неандертальцам восстанавливать численность и возвращаться на ранее занятые территории. Для этого, как отмечают авторы, не требовалось ни превосходного интеллекта, ни более совершенных технологий.

Главный вывод работы: исчезновение неандертальцев и расселение Homo sapiens были взаимосвязанными демографическими процессами, а не двумя независимыми событиями.

Оговорка

Указывать на Homo sapiens как на единственного виновника пока рано: речь идет о компьютерных симуляциях, а не о неопровержимых доказательствах. Тем не менее результаты помогают объяснить одну из самых больших загадок эволюции человека.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Изображение: разработано Мagnific.