Итоги 40-летнего исследования. Дельфины-афалины стареют по-разному: чем предсказуемее круг общения, тем дольше жизнь

С возрастом животные меняют не только тело, но и круг общения. У индо-тихоокеанских дельфинов-афалин (Tursiops aduncus) социальная жизнь с годами перестраивается: одни особи остаются общительными, другие замыкаются, и от этого, как выяснилось, зависит продолжительность жизни. Авторы исследования — Келли Кэролайн Михан из Университета Квинсленда (Сент-Люсия, Австралия) и ее коллеги.

Что изучали и на чем

Связь между старением и социальным поведением биологи фиксировали у разных видов, но раньше внимание уделяли усредненным изменениям. Чтобы увидеть индивидуальные различия, исследователи опирались на данные 40-летнего наблюдения за дикими индо-тихоокеанскими афалинами — долгоживущим видом со сложной социальной структурой. В анализ вошли 457 особей, за которыми следили от 2 до 35 лет. Ученые оценивали, как на размер группы влияют возраст, пол и индивидуальные особенности животного.

Главные результаты

Средний размер группы у дельфина сначала растет, а затем снижается по мере старения. При этом особи, которые остаются более общительными и ведут себя предсказуемее — то есть устойчиво придерживаются определенного размера группы, — как правило, живут дольше. Снижение общительности с возрастом оказалось более выраженным у самцов, чем у самок.

Ограничения работы

У исследования есть слабые места. Среднее время наблюдения составляло всего около пяти минут в день, хотя состав группы дельфинов может меняться несколько раз в час. Авторы признают, что для понимания факторов, которые опосредуют связь старения и общительности, нужны дальнейшие работы.

Что это значит

По словам исследователей, на протяжении всей жизни животные подчиняются не только физическим границам среды, но и социальному миру, который создают окружающие особи. Анализ четырех десятилетий поведения афалин позволил по-новому взглянуть на социальное старение. Дельфины живут в сложной среде из сотен сородичей и должны успешно в ней ориентироваться, адаптируя поведение на основе жизненного опыта — эту способность называют социальной компетентностью. Работа показывает, что с годами у особей складываются устойчивые, предсказуемые предпочтения по размеру групп, в которых они проводят время. Это важно для приспособленности: те, кто остается общительным и предсказуемым на протяжении жизни, живут дольше всех.

Михан, которая проводит несколько месяцев в году на полевом участке в Манки-Миа, отмечает, что за четыре года наблюдений ее не перестает удивлять уникальность каждого животного. По ее словам, индивидуальность в поведении невозможно переоценить: у каждого дельфина свой характер, сравнимый с отпечатком пальца, и его невозможно не заметить.

Итоги работы ученых опубликованы 24 ноября в журнале PLOS Biology.

Изображение: разработано Мagnific.