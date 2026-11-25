Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1736-й день войны

Минобороны РФ 25 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Михайловское и Новоселовка Харьковской области. В Сумской области поражены формирования механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вакаловщина, Катериновка, Коренек, Новая Слобода, Петровское Сумской области и города Сумы. Противник потерял свыше 110 военнослужащих и 3 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Василевка, Малеевка, Моначиновка, Нечволодовка, Осадьковка, Смородьковка Харьковской области и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, 1 танк, 1 боевая бронированная машина, 5 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и 13 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Веровка, Курицыно, Львовка, Михайловка, Нововикторовка, Новокриворожье и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское, Циково Днепропетровской области, Новоивановка, Новониколаевка, Новорозовка и Счастливое Запорожской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха и Кирово Запорожской области. Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ и 5 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 863 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 298013 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31771 танк и других боевых бронированных машин, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36986 орудий полевой артиллерии и минометов, 78013 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 289100 человек (по известным именам) или около 720 тысяч (по делам о наследстве и данным Росстата).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.