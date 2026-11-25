Трамп — цель Израиля по смене режима в Иране, вероятно, достижима

Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Израиля по свержению исламского режима в Иране «вероятно, достижима» (probably doable). При этом американский лидер подчеркнул, что такой переворот не является его целью.

В интервью газете New York Post, которое Трамп дал в Овальном кабинете, он заявил, что его единственная цель – не допустить появления у Ирана ядерного оружия. «Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие. Я никогда не был за смену режима или против нее, это никогда не было для меня критерием», – заявил он.

Трамп также сообщил, что военная кампания против Ирана профинансирована примерно до конца января. Он признал, что после прихода демократов в Конгресс его военные возможности могут быть ограничены, и предупредил, что прекращение кампании превратит «полную победу» в «поражение».

Напомним: выступая 21 октября 2026 года на церемонии выпуска офицеров в БАХАД-1, Нетаньягу сказал, что поручил ЦАХАЛу, «Мосаду» и всему оборонному истеблишменту добиваться свержения иранского режима.

В то же время следует отметить, что после выборов он возглавляет правительство переходного периода. Политические противники обвиняют Нетаниягу в том, что он намерен возобновить войну, чтобы сохранить власть.