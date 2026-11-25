Зеленский о предложении Лукашенко взять его в Москву — «Я ему что, чемодан?»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несерьезным разговором предложение белорусского лидера Александра Лукашенко сопровождать его на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москву.

«Мы находимся в состоянии войны. Мы не можем встречаться в Москве, не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и полететь. Ну, в Москву, зачем?», – заявил Зеленский, добавив, что Лукашенко не приближает конец войны, а засоряет информационное пространство.

Белорусский президент ранее заявил: «Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву». По его словам, Россия, Украина и Беларусь могли бы договориться об окончании войны между собой быстрее, чем с европейцами.

Когда интервьюер отметил, что Зеленский не согласится на такой формат, Лукашенко сказал: «Не согласится – пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Война идет, ее надо остановить. И мы могли бы договориться».