Древний хищник в золоте: археологи спасли редчайшую фигурку пазырыкцев, пролежавшую в мерзлоте 2500 лет

В ходе работ на всемирно известном археологическом комплексе Пазырык в Горном Алтае ученые обнаружили редчайший артефакт. В пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин рассказал о спасении деревянной головы хищника, украшенной золотой фольгой. В настоящее время экспертная комиссия определяет дальнейшую судьбу предмета: он может пополнить коллекцию Эрмитажа или отправиться в республиканский музей Горно-Алтайска.

Ученый отметил, что находка стала результатом тщательного разбора деревянных конструкций. Изделие, выполненное в узнаваемой манере пазырыкского звериного стиля, скрывалось внутри бревен и ускользнуло от внимания исследователей в ходе предыдущих работ. Для носителей этой культуры сочетание дерева и тонкой золотой обкладки было характерным приемом. После извлечения предмет прошел необходимую консервацию. Точный вид животного — снежный барс, медведь или иной представитель местной фауны — пока остается предметом дискуссий.

Исследования вели специалисты Государственного Эрмитажа совместно с коллегами из Института археологии и этнографии СО РАН и Горно-Алтайского государственного университета. Они проводили доследование пяти курганов. Этот памятник был открыт еще в середине XX века советским исследователем Сергеем Руденко.

По словам академика Молодина, современные работы преследуют двойную цель: спасение и музеефикацию. В погребальных комплексах сохранились остатки древних деревянных срубов. Чтобы уберечь их от разрушения, конструкции консервируют прямо на месте, а затем перевозят в Горно-Алтайский республиканский музей, где ведется реконструкция этих сооружений.

Пазырыкская культура относится к скифскому кругу и существовала в VI–III веках до нашей эры. Ее главная особенность — наличие вечной мерзлоты в усыпальницах, которая действует как природный холодильник. Именно благодаря льду до наших дней дошли уникальные предметы из дерева, кожи, войлока и тканей, которые обычно не сохраняются в земле. Кроме того, искусство пазырыкцев отличается яркими образами звериного стиля. Основу их хозяйства составляло кочевое скотоводство, а сами они поддерживали активные культурные связи с соседними народами.

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