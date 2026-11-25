«Британию превратили в посмешище» — визит инфлюенсеров в резиденцию премьера вызвал возмущение

Около 60 создателей интернет-контента были приглашены в прошлом месяце на прием в резиденцию премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Видео с мероприятия позже появились в сети и вызвали политический скандал, передает BBC.

В центре скандала – видео инфлюенсера Макса Баледжа (настоящее имя Макс Троуб), у которого 3,6 миллионов подписчиков в TikTok. На видео, снятом перед дверью Даунинг-стрит, он произносит слова из вирусного трека «52 bomboclat pussywagon chicken nuggets» с откровенной лексикой.

Видео было удалено. Баледж заявил, что его контент – это всегда смешное и несерьезное валяние дурака. Он извинился, но при этом обвинил в раздувании скандала «отвратительных правых», отметив, что видео провисело три недели и никого не возмущало, пока его не подхватили комментаторы.

Еще один инфлюенсер, Люк Хэмнетт, опубликовал видео, где танцует в коридорах Даунинг-стрит, повторяя танец Хью Гранта из фильма «Реальная любовь», перед интервью с премьер-министром для своего подкаста.

Лидер консерваторов Кеми Баденох назвала произошедшее позором и обвинила Бернема в том, что он превратил Великобританию в посмешище на мировой арене. Лидер Reform UK Найджел Фарадж назвал использование двери Даунинг-стрит детским и унизительным.

Министр по делам женщин и равенства Бриджит Филлипсон назвала видео Баледжа «абсолютно неприемлемым», но заявила, что премьер-министр прав, пытаясь достучаться до избирателей через инфлюенсеров. Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что контент «явно неприемлем, и правильно, что создатель удалил его».

Художница Софи Ти, у которой более двух миллионов подписчиков, сказала в эфире BBC Radio 4, что отношения премьер-министра с инфлюенсерами – взаимная эксплуатация. Она сказала, что и сама использовала Даунинг-стрит для продвижения собственной платформы.