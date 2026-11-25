Британские ВВС начали прятать самолеты из-за угрозы российских и иранских БПЛА

Королевские ВВС Великобритании начали на ночь убирать самолеты в ангары и укрепленные укрытия из-за угрозы атак беспилотников. Новые меры приняты на фоне повышения боеготовности на британских базах в связи с возможной угрозой со стороны Ирана или России.

По данным The Times, персонал на базах по всей стране получил приказ убирать технику в ночное время, которое считается наиболее вероятным для атаки. Самолеты, остающиеся на открытых стоянках, прикрывают кевларовыми противодроновыми сетками – такими же, какие используются в Украине для защиты от FPV-дронов и дронов-камикадзе.

«Убежища дома больше нет, хотя ты и находишься в Великобритании», – заявил командующий ВВС главный маршал авиации сэр Харв Смайт. Он отметил, что ВВС должны отрабатывать рассредоточение самолетов по стране, чтобы одним ударом нельзя было вывести из строя сразу несколько бортов.

13 ноября, персонал авиабазы базы Lakenheath в Саффолке, на которой размещены и самолеты ВВС США, получил приказ укрыться после сообщений о подозрительной активности беспилотника над базой. По официальным сообщениям, пострадавших не было и не был нанесен ущерб.