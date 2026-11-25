35 тысяч лет во льду: в Якутии изучают идеально сохранившуюся росомаху

В Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутске начались исследования древней росомахи. Возраст животного составляет 35 300 лет. Его туша отличается исключительной сохранностью и не имеет аналогов в мире.

Как сообщает ЯСИА, ученые проведут аутопсию, возьмут различные пробы и будут работать над геномом находки. Остатки этого древнего хищника очень редки и представлены в основном черепами.

«Наш регион уникален тем, что у нас на постоянной основе обнаруживаются такие находки с мягкими тканями. Прошлый и этот год не стали исключением – в научные учреждения Якутии поступили несколько уникальных находок, одной из которых является объект исследования. Это ископаемая росомаха, найденная в бассейне среднего течения реки Колымы», – говорит заведующий лабораторией Музея мамонта имени П. А. Лазарева при Северо-Восточном федеральном университете Максим Чепрасов.

Росомаху обнаружили в местности Суруктаах, где есть несколько местонахождений мамонтовой фауны. Она расположена на границе Нижнеколымского и Среднеколымского районов и на протяжении нескольких десятилетий дарит науке уникальные находки, которые изучаются, а труды по ним публикуются на страницах самых высокорейтинговых журналов.

«Считается, что позднеплейстоценовая росомаха была крупнее современных росомах. Исследования были проведены по нескольким росомахам, обнаруженным на местонахождении Берелех, их возраст был более 12 тысяч лет. Даже было предложено выделить ее в отдельный вид Gulo gulo berelechii. Наша находка поможет продвинутся в этом направлении», – отметил Максим Чепрасов. До объекта исследования остатки древних росомах были представлены только черепами и мумией с местонахождения Берелех.

«Тут мы будем иметь возможность работать с полным объектом. Очень хорошо сохранён волосяной покров. Все внутренние органы также сохранены и будут предварительно изучены. Для того чтобы получить полную картину скелета и внутренних органов, ранее мы провели компьютерную томографию объекта. Скелет полностью сохранен, без видимых повреждений», – говорит ученый.

Предположительно на момент смерти росомаха была молодой – около или чуть больше года. Более точный возраст учёные выяснят после исследований. Это самец. На черепе есть два симметричных повреждения 17 и 20 миллиметров. Ученые также изучат геном росомахи и содержимое желудка, что позволит больше узнать не только о самом виде, но другой биоте плейстоценового периода.

Фото: Саргын Скрябин/ ЯСИА

Источник: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве