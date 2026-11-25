Бумага или планшет? Ученые объяснили, какие книги детям подходят для чтения больше, и ответ оказался неочевидным

Вопрос о том, что эффективнее для развития дошкольника — шелест бумажных страниц или свечение планшета, долгое время оставался предметом споров. Новые данные вносят ясность: сам по себе носитель информации не играет решающей роли. Успех обучения напрямую зависит от индивидуальных психологических особенностей малыша.

Специалисты Ланкастерского университета (Великобритания) — Лаура Дипроссимо и Кейт Кейн — решили устранить путаницу в предыдущих работах. Раньше ученые часто сравнивали обычную книгу с интерактивными приложениями, где мигают картинки и звучат звуки, из-за чего было невозможно понять, вредит ли ребенку именно экран или же его просто отвлекает геймификация. В новом опыте 99 детей в возрасте четырех-пяти лет знакомились с двумя идентичными историями. Одна была напечатана, вторая открыта на iPad, но при этом электронная копия была «пустой»: в ней не было ни анимации, ни звука, ни нажимаемых кнопок.

В текст специально встроили сложную лексику: названия экзотических животных (окапи, ленивец, майна) и столярные инструменты (струбцина, клапан, зубило). Каждое слово звучало трижды, подкреплялось картинкой и пояснением. Взрослые при этом использовали метод «скаффолдинга» — они показывали объекты и объясняли суть понятий, помогая ребенку строить базу знаний. Любопытно, что при чтении с экрана родители инстинктивно помогали детям реже, чем при работе с бумагой.

Спустя пять минут после сеанса знания проверили тремя способами: через узнавание картинок, выбор нужного изображения из похожих и объяснение смысла слов игрушечному персонажу. В среднем по группе статистика не выявила победителя — бумажный и цифровой форматы дали почти равный результат.

Однако при детальном анализе проявилась четкая закономерность, связанная с исполнительными функциями мозга — способностью удерживать внимание, фильтровать лишнее и контролировать импульсы. Дошкольники, у которых эти навыки уже были развиты на высоком уровне, усваивали редкую лексику с экрана даже успешнее. Исследователи связывают это с тем, что для активных и внимательных детей новизна гаджета служит дополнительным стимулом, а их психика легко отсекает фоновые раздражители. Напротив, малышам с менее стабильным вниманием планшет, прочно ассоциирующийся у них с играми и мультфильмами, мешал сконцентрироваться на тексте. Таким детям бумажная книга давала более надежный результат.

При этом авторы подчеркивают базовую роль словарного запаса: дети, которые изначально больше знали, лучше справлялись с заданиями в любом формате.

Стоит учитывать важные нюансы. Во-первых, проверку знаний проводили всего через пять минут, поэтому неясно, какая информация сохранится в памяти через месяц. Во-вторых, 99% участников привыкли к бумажным книгам, и для них планшет был в новинку, что могло исказить картину. В-третьих, выводы касаются только статичных текстов и не относятся к развлекательным приложениям с яркими эффектами.

Итог таков: цифровой носитель не является злом или благом по умолчанию. Родителям стоит ориентироваться не на формат файла, а на темперамент ребенка. Тем, кто легко отвлекается, пока стоит оставить бумажные страницы, тогда как усидчивые дети могут осваивать новые понятия и с дисплея.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Child Psychology.

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