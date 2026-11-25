Почему путь нового лекарства от лаборатории до аптеки занимает годы

Путь нового лекарства от лаборатории до аптеки занимает в среднем 10–15 лет, потому что ученым необходимо последовательно доказать его безопасность и эффективность, а также исключить отложенные во времени угрозы. Ускорить этот процесс без риска для жизни миллионов пациентов практически невозможно.

Этап 1. Поиск и отсев молекул (3–5 лет)

Все начинается в лаборатории с поиска биологической мишени — белка или гена, поломка которого запускает болезнь. Затем химики синтезируют тысячи кандидатов, чтобы найти вещество, способное воздействовать на эту мишень. На этапе доклинических исследований отсеивается более 99% молекул. Ученым нужно время, чтобы проверить токсичность вещества, а также убедиться, что оно не вызывает мутаций и не вредит будущему потомству животных – на смену поколений уходят месяцы и годы.

Этап 2. Клинические испытания на людях (5–7 лет)

Самый долгий и дорогой этап проходит в три фазы. Сначала препарат дают десяткам здоровых добровольцев, затем сотням пациентов, а в финале – тысячам больных по всему миру. Долгое ожидание здесь связано с несколькими причинами:

Набор участников. Найти тысячи пациентов с конкретным диагнозом, подходящих по возрасту и без сопутствующих болезней, крайне сложно. Длительность наблюдения. Невозможно оценить эффективность лекарства от хронической болезни или онкологии за пару недель – за пациентами наблюдают годами, чтобы увидеть реальный результат и отложенные побочные эффекты.

Этап 3. Бюрократия и проверка регуляторов (1–2 года)

После завершения тестов фармкомпания формирует регистрационное досье – гигантский массив данных объемом в сотни тысяч страниц. Государственные регуляторы проводят независимую экспертизу: перепроверяют математические расчеты, изучают истории болезни участников и инспектируют заводы, где будут выпускать таблетки.

Единственное исключение из этих правил делают во время глобальных чрезвычайных ситуаций, таких как пандемии. Тогда фазы испытаний совмещают, а эксперты проверяют документы в ускоренном режиме, но даже в этом случае ни один этап проверки безопасности не пропускается.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific