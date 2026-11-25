Путешествие длиной более 6500 км. Крошечный передатчик помог ученым проследить за самой длинной миграцией колибри

Колибри кажутся слишком хрупкими для дальних странствий, но это обманчивое впечатление: эти крошечные птицы пересекают страны и континенты, преодолевая тысячи километров. Теперь исследователи описали самую длинную из известных миграций колибри — путешествие на 6526 километров из Алабамы на Аляску всего за 38 дней.

Как удалось проследить за крошечной птицей

Главная сложность в изучении колибри — их размер. Птица весит меньше 5 граммов, и большинство устройств слежения для нее слишком тяжелы. Поэтому команда под руководством Эммы М. Роудс из Университета Мемфиса разработала и испытала собственный передатчик. Устройство под названием BlūMorpho работает на солнечной энергии, весит всего 0,06 грамма и использует технологию Bluetooth.

Весной 2025 года команда прикрепила передатчики к четырем рыжим колибри (Selasphorus rufus) и семи рубиновогорлым колибри (Archilochus colubris) на побережье Алабамы и Флориды. Их приклеивали к небольшому участку обрезанных перьев между лопатками птиц, при этом общий вес не превышал 3% от массы тела каждой птицы.

Передатчики излучают уникальный сигнал каждые три секунды. Ключевая идея — использовать уже существующую сеть электронных устройств: когда совместимый смартфон, планшет или компьютер оказывается примерно в 200 метрах от помеченной птицы, он автоматически и анонимно передает данные о местоположении в онлайн-базу. Это позволило наблюдать за птицами практически в режиме реального времени.

Что показали маршруты

В своей статье исследователи сообщают, что передатчики зафиксировали 23 784 точки местоположения в 23 штатах США, а также в Мексике и Канаде. В среднем устройства давали данные около 47 дней, а самый длительный период наблюдения составил 128 дней.

Рекордное путешествие совершил самец рыжей колибри, но это было не единственное примечательное открытие. Ученые зафиксировали и неожиданные миграционные модели. Еще одна рыжая колибри полетела на север, затем развернулась и отправилась обратно на юг, описав большой круг в 345 километров, после чего повернула на восток. А одна рубиновогорлая колибри направилась на юго-восток из Алабамы во Флориду вместо ожидаемого маршрута на север или северо-восток.

Ограничения и следующие шаги

Хотя передатчики уже дали много информации, ученые хотели бы наблюдать за птицами гораздо дольше. Основная проблема — надежное крепление устройства: ограничивает исследование не столько срок службы самого передатчика, сколько время, в течение которого он держится на птице. Кроме того, нужны дальнейшие работы, чтобы установить, оказывает ли ношение передатчиков долгосрочное воздействие на птиц. Авторы признают, что их исследование не было предназначено для количественной оценки возможных поведенческих и физиологических последствий или влияния устройств и их крепления на выживаемость.

Изображение:bandingcoalition.org