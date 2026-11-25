МВД проведёт реформу цветовой дифференциации проблесковых маячков

В МВД России анонсировали масштабную реформу визуальной идентификации спецтранспорта. Согласно приказу, вступающему в силу с 1 марта 2027, все автомобили экстренных служб, партийные кортежи и машины чиновников будут оснащены проблесковыми маячками строго определённых оттенков.

В основу нового регламента легла методика цветовой дифференциации, призванная исключить когнитивную путаницу. Новая классификация делит спецтранспорт на четыре приоритетные категории. Рубиновые маячки закрепляются за автомобилями высшего руководства МВД и силовых ведомств, баклажановые – за транспортом правящей партии и депутатского корпуса, малиновые – за машинами федеральных министров и губернаторов. Традиционные синие плафоны больше не будут применяться вообще.

По регламенту граждане обязаны определять статус кортежа по оттенку за 1,5 секунды до начала манёвра уклонения. Первые автомобили с экспериментальными плафонами уже замечены на спецстоянках ведомств, а в автошколах готовятся новые билеты для теоретического экзамена с вопросами вроде «Ваши действия при появлении кортежа с рубиновыми маячками, движущегося во встречном направлении по вашей полосе».

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