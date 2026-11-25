В Москве состоялась церемония награждения лауреатов конкурса молодых учёных РАО

25 ноября 2026 года в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XI Конкурса молодых учёных Российской академии образования.

В мероприятии приняла участие президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Юрьевна Васильева.

Конкурс ежегодно объединяет молодых исследователей, работающих в области педагогики, психологии и других наук об образовании. В 2026 году на участие поступило 60 заявок от представителей 41 образовательной и научной организации из 28 регионов России. По итогам отбора в финал вышли 13 кандидатов и научных коллективов.

Ольга Васильева отметила высокий уровень представленных исследований, подчеркнув, что с каждым годом научные работы участников становятся глубже и содержательнее. Она также рассказала о планах расширения числа конкурсных номинаций и обратила внимание на рост количества коллективных исследований.

Победители конкурса удостоены медали Российской академии образования «Молодым учёным за успехи в науке».

Конкурс проводится с 2016 года и направлен на выявление перспективных научных разработок, поддержку талантливой молодёжи и развитие отечественной науки об образовании. Он включён в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

Проведение конкурса способствует укреплению научного потенциала страны, развитию исследовательской деятельности и привлечению молодых специалистов к решению актуальных задач современного образования.