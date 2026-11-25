Два удара по раку. Наночастицы редкоземельных элементов способны увидеть опухоль и усилить ее облучение одним агентом

Лучевая терапия остаётся одним из главных инструментов онкологии, но её возможности упираются в два предела: страдают здоровые ткани, а часть опухолей отвечает на облучение слабо. Выход ищут в радиосенсибилизаторах — веществах, которые поднимают чувствительность раковых клеток к дозе. Среди кандидатов особенно интересны наночастицы редкоземельных элементов: высокий атомный номер позволяет им жадно поглощать и рентгеновское, и протонное излучение.

Именно на этом пути команда из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН вместе с коллегами из МГУ, НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне и компании «Протом» впервые получила наночастицы на основе фторида гадолиния, легированные европием.

Синтезировали частицы GdF₃ с тремя уровнями легирования — 5, 10 и 20 массовых процентов европия. Дальше шли испытания. На магнитно-резонансной томографии частицы дали выраженный контраст и заметно обошли коммерческий агент «Гадовист» (гадобутрол) — пригодны и для Т1-, и для Т2-взвешенного режима. То есть материал работает сразу в двух ролях: помогает увидеть опухоль и помогает её добить.

Главное, впрочем, не в контрасте. При облучении рентгеном или протонным пучком в водной среде частицы запускают образование активных форм кислорода — тех самых молекул, что рвут клеточные структуры и ДНК. И здесь срабатывает тонкость, ради которой всё затевалось: эффект зависит от кислотности. При pH 6,5 — а это кислая среда, типичная для опухолевой ткани, — он выражен сильнее всего. При нейтральном pH отклик заметно слабее. Получается встроенный предохранитель: удар приходится по опухоли, а не по здоровым тканям.

Токсикологию проверяли на трёх раковых линиях — 4T1 (модель тройного негативного рака молочной железы мыши), MNNG/Hos (остеосаркома человека), EMT6/P (карцинома молочной железы мыши) — и на одной нормальной, NCTC L929 (мышиная фибробластоподобная линия). В широком диапазоне концентраций, от 10 до 100 мкг/мл, цитотоксичность оказалась низкой. Это прямое подтверждение биосовместимости и заявка на безопасность для медицины.

Автор исследования, заведующий лабораторией тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН кандидат биологических наук Антон Попов, подводит итог так: частицы фторида гадолиния и европия (GdEuF₃) — перспективный тераностический агент. Они не просто улучшают картинку опухоли на МРТ — под действием излучения они генерируют активные формы кислорода и тем самым поднимают отдачу лучевой терапии, включая протонную.

Дальше — два направления. Первое: проверить терапевтический эффект in vivo, на живом организме, а не в клеточной культуре. Второе: подобрать состав и функционализировать поверхность частиц так, чтобы они приходили точно к опухоли, а не оседали где попало. Именно адресная доставка решит, станет ли лабораторный результат клиническим.

Исследование поддержано Российским научным фондом.

Итоги работы опубликованы в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

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