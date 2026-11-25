Зима пришла в Москву по расписанию — но с опозданием: что говорят данные метеорологов

По данным наблюдений Метеорологической обсерватории МГУ, 24 ноября 2026 г. в Москву пришла метеорологическая зима, что означает устойчивый переход среднесуточной температуры в сторону отрицательных значений. В этот день впервые в нынешнем сезоне среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нуля, составив -0,7 ºС.

Как сообщил заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, метеорологическая зима в Москве по многолетним данным наблюдений в среднем за период 1991-2020 гг. наступает 16 ноября. В среднем за предыдущие 30 лет она начиналась на пять дней раньше. Таким образом, в нынешнем году метеорологическая зима пришла в Москву приблизительно на неделю позже обычного. Как уже отмечалось нами ранее, минувший октябрь стал рекордно жарким, повторив рекорд среднемесячной температуры воздуха 2020 года. Вплоть до конца октября в Москве не было ни заморозков в воздухе, ни твёрдых осадков. Первый заморозок по данным Метеорологической обсерватории МГУ на высоте двух метров был отмечен 2 ноября, а первый мокрый ливневый снег выпал поздним вечером на следующий день, 3 ноября.

Обильный снегопад, начавшийся утром 24 ноября, привел к выпадению в МГУ к утру следующего дня 14,3 мм осадков (более четверти месячной нормы ноября) и приросту высоты снежного покрова на 14 см. Это уже четвертый в сезоне снежный покров, однако предыдущие три раза (5, 12 и 18-19 ноября) снег лежал на поверхности очень недолго: от нескольких часов до двух дней. Нынешний снежный покров, вероятно, окажется уже устойчивым, то есть продержится вплоть до окончания холодного сезона. Заметим, что прирост высоты на 14 сантиметров за сутки – значение большое, но отнюдь не рекордное: по словам Михаила Локощенко, самый наибольший суточный прирост снежного покрова достиг 25 см в апреле 1972 года.

Изображение: МГУ